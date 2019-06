Nach der Wahl kann ich es jetzt ja ansprechen, ohne mich dem Verdacht auszusetzen, diese Kolumne für parteipolitische Werbung zu nutzen. Ich meine die breit angelegten Kontrollmaßnahmen, die der Innensenator mit seinen und Behörden anderer Ressorts in jüngster Zeit vorgenommen hat beziehungsweise hat vornehmen lassen. Ganz besonders die sogenannte Müllrazzia im Bremer Westen begrüße ich sehr, bei der es um weit mehr als nur um Müll ging. Sie dürfte vielen Anwohnern eine Genugtuung und eine Erleichterung verschafft haben.

Es sind tatsächlich in manchen Straßen dieser Stadt unerträgliche Zustände eingerissen. Da liegt Müll herum, von dem niemand weiß, wohin er gehört, da werden Rettungswege zugestellt, da kommen ständig wechselnde Leute, die zuvor niemand gesehen hat, aus Häusern, deren Besitzer niemand kennt. Für die Nachbarn, die Schauergeschichten erzählen können, ist dies oft ein kaum auszuhaltendes Ärgernis. Für sie war die Razzia längst überfällig.

Es ist nicht so einfach, staatlicherseits private Wohnungen und Einrichtungen zu überprüfen. Zu Recht schützen die Gesetze die Bürgerinnen und Bürger vor Übergriffen des Staates. Aber wer allzu unsozial mit seinem Eigentum umgeht, wer seine Häuser und Wohnungen verkommen lässt, wer gegen Gesetze verstößt und die Regeln eines geordneten Zusammenlebens gravierend verletzt, darf, wenn entsprechende Anhaltspunkte vorliegen, überprüft und gegebenenfalls zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Anhaltspunkte lassen sich oft nur dann zusammentragen, wenn verschiedene Behörden zusammenarbeiten und sich bei der Aufdeckung von Missständen gegenseitig unterstützen. Das hat bei den Einsätzen offenbar gut funktioniert. Innen- und Bausenator, Feuerwehr, Polizei, Jobcenter, Stadtreinigung, Energieversorger und das Amt für soziale Dienste – alle haben dazu beigetragen, dass ein ganz wichtiges Signal gesetzt wurde, das da lautet: Diese Stadt will solche Zustände künftig nicht mehr dulden. Die Kontrollaktion hat teilweise schaurige Zustände zutage gefördert. Was sind das für Menschen, die total heruntergekommene und verschimmelte Wohnungen vermieten, die es zulassen, dass Häuser und Zimmer völlig überbelegt sind, dass Versorgungseinrichtungen manipuliert werden, sich um Sicherheitsmängel nicht kümmern und so weiter.

Bilanzen genau ansehen

Ähnliche Fragen kann man sich auch stellen, wenn man die Bilanz der jüngsten groß angelegten Polizeikontrollen in der Stadt sieht. In einer mehrtägigen Kontrollaktion haben rund 120 Polizistinnen und Polizisten nach Alkohol- und Drogenmissbrauch im Straßenverkehr gefahndet und sind vielfach fündig geworden. Und nicht nur, was Alkohol und Drogen angeht. Diverse Verstöße gegen das Waffengesetz wurden festgestellt. Messer, Elektroschocker und Schlagstöcke seien beschlagnahmt worden, berichtet die Polizei.

Jeder weiß, wie gefährlich – für einen selbst und für andere – Fahrten unter Drogen und Alkohol sein können. Trotzdem sind solche Kontrollen offenbar dringend notwendig. Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Bremen mehr als 1000 erkannte Fahrten unter Drogen und Alkohol gezählt, mehr als in den Jahren zuvor. Viele Bürgerinnen und Bürger sind dem Innensenator Ulrich Mäurer, der schon von Amts wegen sozusagen an der Spitze der jüngsten Ordnungsmaßnahmen in dieser Stadt steht, dankbar für sein Engagement und seine Bereitschaft, sich auch unter teilweise schwierigen Bedingungen für mehr Sicherheit im Lebensumfeld der Bürger einzusetzen. Auch am und um den Bahnhofsvorplatz hat sich durch die Initiativen des Innenressorts, vor allem auch durch die Arbeit der Polizei, die Situation dort bereits um einiges verbessert.

Ich gehe davon aus, dass all diese Maßnahmen keine einmaligen Aktionen im Vorfeld der Bürgerschaftswahl gewesen sind. Es sind weit mehr Häuser kontrollbedürftig als die drei, die jetzt überprüft wurden. Wer auch immer demnächst für die zuständigen Bereiche, insbesondere für das Innenressort Verantwortung trägt, muss diese Kontrollen fortsetzen. Sie sind – leider – dringend notwendig.

Zur Person

Willi Lemke (72)

schreibt jeden Sonnabend im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.