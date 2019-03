Osterausstellung in der Botanika

Mümmelmänner und flauschige Küken

Michael Rabba

"Mümmelmann & Co" - so lautet der Titel der aktuellen Osterausstellung in der Botanika. Mit "Co." sind flauschige Küken gemeint. Wer Glück hat, kann beim Schlüpfen dabei sein.