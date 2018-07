Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nach den Tätern. (Polizei Bremen)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall auf einen Münzhändler in der Straße Fedelhören. Der Händler selbst setzt eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise aus, die zu Festnahme und Verurteilung der Täter führen. Er wolle mit dieser Belohnung die Chancen erhöhen, dass die Täter gefasst werden, erklärte der Mann im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall bereits vor einer Woche, am Dienstag, 17. Juli, nachmittags gegen 15 Uhr. Zwei vermummte Männer drangen in das Handelsgeschäft für Münzen ein, indem sie die nicht ins Schloss gefallene Eingangstür nutzten, um in das Geschäft zu gelangen. Die Männer hätten es offensichtlich auf eine Vitrine mit Goldmünzen abgesehen habt, erzählt der 31-jährige Ladenbesitzer. Die Kasse des Geschäfts habe sie nicht interessiert, sie seien sofort gezielt auf die Vitrine losgegangen.

Als der 31-Jährige die beiden Räuber bemerkte, löste er Alarm aus. Darauf wurde der Geschäftsmann von einem der Täter mit Pfefferspray besprüht. Der Zweite zertrümmerte die Glasvitrine mit den Münzen und stahl daraus Goldmünzen, die laut Besitzer einen Wert von rund 20 000 Euro hatten.

Anschließend floh das Duo, das die Alarmauslösung mitbekommen hatte. Die Räuber werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter trug eine schwarze Kappe, einen schwarzen langarmigen Pullover und blaue Jeans. Er hatte eine dunkle Hautfarbe. Der Zweite trug eine dunkelgrüne Kappe mit weißem Logo auf der Vorderseite, einen schwarzen langarmigen Kapuzenpullover und eine dunkelblaue Sporthose. In seiner rechten Hand hielt er eine gelb-rote Plastiktüte. Beide Männer trugen bei dem Überfall weiße Handschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421 / 362 3888 entgegen.