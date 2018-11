Kathrin Aldenhoff mit ihrer kleinen Tochter Hannah. Ihre Kolumne "Ein anderes Leben" kommt jetzt als Buch mit Illustrationen von Bettina Bexte heraus. (Toni Müller)

Frau Aldenhoff, als wir zuletzt von Ihnen, Hannah und Toni gehört haben, war Hannah gerade ein Jahr alt geworden. Was ist seitdem passiert?

Kathrin Aldenhoff: Hannah kann jetzt laufen. Und ich frage mich inzwischen, wie ich meine Tage verbracht habe, bevor ich Hannah ständig hinterhergerannt bin. Und was genau ich daran eigentlich anstrengend fand.

In Ihrer ersten Kolumne haben Sie darüber geschrieben, dass viele Menschen Sie gefragt haben, ob Sie sich das mit dem Kinderbekommen gut überlegt haben. Wie ist das Fazit?

Man kann sich das nicht gut überlegen, glaube ich. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es ist, ein Kind zu haben: Ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass es so anstrengend ist und einen so an seine Grenzen bringen kann.

Ist Muttersein das, was Sie erwartet haben?

Es ist unglaublich schön und erfüllend. Aber ich habe unterschätzt, wie viele Sorgen man sich um sein Kind macht. Hannah musste vor ein paar Tagen nachts ein paar Mal brechen – und ich habe furchtbar gelitten mit ihr. Aber in dieser Nacht habe ich auch gemerkt: Mütter haben Superkräfte. Denn ich war plötzlich mitten in der Nacht hellwach und habe Hannah lange im Arm gehalten, ohne müde zu werden.

Also ist Ihr Leben, wie es im Titel der Kolumne heißt, wirklich ein anderes geworden?

Mein Leben hat sich nicht komplett geändert, darüber bin ich auch froh. Aber ein bisschen anders ist es schon. Wenn ich stundenlang auf einer Bank am Spielplatz sitze und Hannah zugucke, wie sie den Sand erst in das Förmchen hinein und dann wieder hinaus schippt, kann das schon mal langweilig werden. Andere Momente sind dagegen wahnsinnig intensiv: Als Hannah das erste Mal Mama gesagt hat zum Beispiel, oder wenn sie mich sieht, lacht und auf mich zuläuft – diese Momente sind unglaublich schön.

Das erste Kind zu bekommen ist an sich schon eine intensive Erfahrung; und dann haben Sie sich überlegt, noch eine Kolumne darüber zu schreiben.

Es gab Phasen, in denen ich die Entscheidung, die Kolumne zu schreiben, verflucht habe. Manchmal habe ich mich nach dem Stillen morgens um halb sechs an den Text gesetzt, damit ich meine Abgabefrist bis mittags schaffe. Aber ich freue mich jetzt schon darauf, Hannah das Buch einmal zu schenken. Eine Frau hat mir mal einen Leserbrief geschickt und beklagt, dass meine arme Tochter eines Tages mal lesen müsse, wie ihre Mutter über sie geschrieben habe. Ich glaube aber, Hannah wird sich darüber freuen.

Wie haben andere Leser auf die Kolumne reagiert?

Ich habe sehr viel Post bekommen. Gerade im Netz haben mich viele junge Eltern kontaktiert, das hat mich sehr gefreut. Eine Dame haben wir getroffen, sie hat Hannah und mir sehr geholfen. Eine andere Frau hat mir um die Weihnachtszeit einen handgeschriebenen Brief geschickt, in dem sie mir rückblickend ihre Gefühle zu ihren Kindern beschrieben hat und mir ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben hat. Ein so schöner Brief, der mich zu Tränen gerührt hat.

Sie haben auch durchaus kontroverse Themen angesprochen, beispielsweise wann und ob Sie wieder arbeiten gehen oder dass Hannah auch an manchen Tagen nervig sein kann. Warum?

Die Kolumne sollte die Realität widerspiegeln und die ist nun einmal nicht rosarot. Und auch nicht hellblau. Ja, ich bin manchmal genervt und finde, man kann das auch ohne weiteres zugeben. Deshalb liebe ich Hannah ja nicht weniger. Bei manchen Kolumnen wusste ich schon beim Schreiben, dass es viele Rückmeldungen geben wird. Die Themen Elternsein oder Kindererziehung sind sehr emotional, weil jeder meint, seine Herangehensweise sei die einzig richtige.

Gab es auch etwas überraschende Rückmeldungen auf die Kolumne?

In der Buchhandlung kam mal die Buchhändlerin auf mich zu, als ich Hannah in der Trage dabeihatte. Sie guckte sie an und sagte: „Das ist also diese Hannah, von der man so viel liest.“ Viele Leser haben mir vor allem von ihren Erlebnissen berichtet. Als ich davon geschrieben habe, dass Toni und ich bald einen Babysitter brauchen, weil wir mal wieder gemeinsam Essen gehen wollen, hat mir ein Vater geschrieben, dass er und seine Frau das auch probiert hätten. Seine Schwiegermutter hatte auf das Kind aufgepasst – und am Ende mussten sie das Essen einpacken lassen und haben dann gemeinsam mit Schwiegermutter und Baby zu Hause gegessen. Und witzigerweise ist es Toni und mir genauso ergangen.

Was haben Freunde und Familie dazu gesagt?

Meine Schwiegermutter, die ja manchmal nicht so gut wegkommt, weiß – glaube ich– immer noch von nichts. Wir haben aber ein gutes Verhältnis, deswegen bin ich gespannt, wie sie reagiert, wenn sie das Buch liest. Toni hat natürlich jede Kolumne gelesen, bevor sie erschienen ist – schließlich ist Hannah unser gemeinsames Kind.

In der Kolumne haben Sie viel von Schwangerschaftsbüchern und Ratgebern berichtet. Was ist der absurdeste Tipp, den Sie gelesen haben?

Ganz oft tun diese Ratgeber so, als hätten Schwangere ihren gesunden Menschen­verstand verloren. Ich habe diese Ratgeber auch verschlungen, aber eigentlich war das Quatsch. Man sollte sich bei den meisten Dingen lieber auf sein Gefühl und auf seine Hebamme verlassen. Mit einer Ausnahme vielleicht: Die Babybreirezepte aus den Büchern waren oft deutlich einfallsreicher als meine Kreationen.

Stehen Mütter unter einem besonderen Druck, ihre Rolle gut auszufüllen?

Viele Mütter setzen sich selbst unter Druck. Manche Eltern machen sich völlig fertig damit, gute Eltern sein zu wollen: Sie machen sich zum Beispiel Vorwürfe, wenn sie das Kind wegen Rückenschmerzen mal nicht tragen können, sie machen sich Sorgen, dass sie die Bedürfnisse des Kindes missachten könnten. Ich habe mir auch oft einen Kopf gemacht, aber manches ist im Nachhinein doch übertrieben gewesen. Und am Ende ist das Kind gestresst, weil man selbst gestresst ist.

Gewisse Aspekte, wie beispielsweise Hannahs Geburt, haben Sie in der Kolumne nicht thematisiert. War das eine bewusste Entscheidung?

Dass ich nicht über die Geburt schreiben werde, war mir recht schnell klar. Das ist dann doch eine zu bewegende, eine zu intime und zu einzigartige Erfahrung, um sie mit Tausenden anderen Menschen zu teilen.

Wenn Sie heute Ihre erste Kolumne lesen, was geht Ihnen da durch den Kopf?

Ich glaube, ich habe mir dank der Kolumne mehr Gedanken über das Kinderkriegen und die anstehenden Veränderungen gemacht, als ich es sonst getan hätte. Ich war immer irgendwie auf der Hut, nicht zu sehr in ein komplett anderes Leben abzudriften. Aber wenn ich damals schon gewusst hätte, wie es ist, Mutter zu sein, wäre ich während der Schwangerschaft noch viel öfter ins Kino und ins Theater gegangen.

Das Gespräch führte Lisa-Maria Röhling.

Zur Person

Kathrin Aldenhoff (34)

ist Journalistin und arbeitet für den WESER-­KURIER. Im Sommer 2017 kam ihre Tochter Hannah auf die Welt. Über ihre Erlebnisse hat sie in der wöchentlichen Kolumne „Das andere Leben“ geschrieben, die jetzt als Buch erscheint.