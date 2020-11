Auch während des aktuellen Teil-Lockdowns sind die Fahrgastzahlen bei der Nordwestbahn auf ihren Bremer Strecken unverändert hoch. (Sebi Berens)

Dass wir uns zurzeit in einem Teil-Lockdown befinden, kann man leicht vergessen, wenn man morgens mit dem Zug zur Arbeit fährt. Die Abteile sind zwar nicht so voll wie zu Stoßzeiten in der Vor-Corona-Zeit, aber deutlich mehr ausgelastet als zu Beginn der Pandemiebekämpfung.

Vieles bleibt beim Alten

Das Bild von gut besetzten Zügen ist die Folge der Strategie, die Deutschland gerade bei der Eindämmung des Virus fährt: Man tut ein bisschen was, schränkt die Möglichkeiten bei der Freizeitgestaltung ein, aber sonst bleibt vieles beim Alten.

Entschlossen und schlüssig wirkt das im Moment nicht. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer etwa sagt einerseits, dass Züge keine Hotspots seien, andererseits will er seine Mitarbeiter auf Dienstfahrten aus Sicherheitsgründen zwei Sitzplätze buchen lassen. Die Kanzlerin wiederum bittet einerseits darum, den Aktionsradius und die Zahl der Sozialkontakte einzuschränken, andererseits muss man als Arbeitnehmer, zumal als Pendler, die Wege zur Arbeit aber ja irgendwie zurücklegen. Ein Dilemma, das kaum zu lösen ist und das mulmige Gefühl dieser Tage verstärkt.