Pascal Jounais ist Wahlbremer. Seit seiner Ausbildung als Musical-Darsteller ist er der Stadt treu geblieben. (Frank Thomas Koch)

Die Entscheidung für den zukünftigen Berufswunsch ist relativ früh gefallen. Als Pascals Founais' Eltern ihn mit nach Hamburg ins Musical „Buddy Holly“ nahmen, da war es um den damals Sechsjährigen nach eigenen Angaben geschehen. „Als wir aus der Vorstellung gekommen sind, habe ich meine Eltern gefragt: ,Wie nennt man das, was die Leute da oben auf der Bühne machen – das will ich auch'", erinnert er sich. Sprach's und begann seinen Traum hartnäckig zu verwirklichen.

„Es lohnt sich immer, für die Liebe zu kämpfen und seinem Herzen zu folgen“, dieser Satz fällt im Gespräch mit Founais häufiger. Schon in der Theater-AG der Grundschule staubte der gebürtige Lüneburger so manche Hauptrolle ab. „Denn ich hatte keine Probleme damit, mir größere Texte zu merken“, sagt er. Mit der Musik der fünfziger bis siebziger Jahre kam er schon früh in Berührung. „Mein Vater ist ein leidenschaftlicher Schallplattensammler, da schallte dann schon oft mal die Musik der Bee Gees durchs Haus“, sagt Jounais.

Eine Wohnung in Gröpelingen

Nach bestandenem Abitur zog er nach Bremen, um 2012 seine Musical-Ausbildung an der Eumac, der European Musical Academy, am ehemaligen Waldau-Theater zu absolvieren, das damals nach etlichen Turbulenzen in Kult-Theater umgetauft worden war. Seine Wohnung in Gröpelingen hat der Musicaldarsteller bis heute behalten. Das Rüstzeug, das er an der Eumac bekam, taugt offensichtlich für eine Laufbahn, die Jounais mit Musical-Tournee-Produktionen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus führt – nach Österreich, Italien, Belgien und in die Schweiz.

Da ist es für den Wahlbremer zur Abwechslung auch mal ganz schön, in seiner Heimatstadt auf der Bühne zu stehen. Schon zu Beginn diesen Jahres trat Jounais in „Saturday Night Fever“ auf der Bühne des Metropol-Theaters auf, nun gibt er am Wochenende den Tybalt in dem Musical „Romeo und Julia – Auf den Flügeln der Liebe“. Durchaus eine Herausforderung. Denn Tybalt, Julias Cousin, inszeniert seinen Todeskampf als Tragikomödie. Zuvor war dieser von Julias Geliebtem Romeo in einem heißblütigen Degen-Duell tödlich verwundet worden. Auch das ist für Jounais eine Herausforderung: „Ich fechte zum ersten Mal auf der Bühne“, sagt der 31-Jährige.

Bisher war der Musicaldarsteller auf die eher ausgeglichenen, sympathischen Charaktere, die eher Konflikten aus dem Wege gehen, abonniert. Da ist der Tybalt, der nur allzu gerne provoziert und mit seiner Meinung aneckt, mit viel zusätzlicher Arbeit verbunden.

Ein zeitloser Stoff von William Shakespeare

Passend zur Rolle des Tybalt trägt Pascal Jounais schon mal einen verwegenen, dunklen Bart. Die Musik zu „Romeo und Julia“, die von Maximilian Reinhard stammt, habe zwar auch mittelalterliche Anklänge, beispielsweise in der Ball-Szene, kommt aber sonst mit einem Hauch von Disney-Klang daher. Auch Bühnenbild und Kostüme werden historisierend sein. Romeo und Julia, ein zeitloser Stoff von William Shakespeare, in dem sich vor allem eines zeige, sagt Jounais: „Es lohnt sich immer, für die Liebe zu kämpfen.“ Und daran habe sich bis heute nichts geändert.

Dem Engagement im „Romeo und Julia“-Musical folgt ab dem 8. Dezember gleich ein weiteres Gastspiel in Bremen: Jounais ist in „Der Zauberlehrling“, einer Adaption von Goethes gleichnamiger Ballade, zu sehen, einem poppigen Musical für die ganze Familie, passend zur Vorweihnachtszeit. Darin gibt er den weisen Raben Koraki, der als rechte Hand des Zaubermeisters die Geschehnisse frech kommentiert.

Der 31-Jährige kann aber durchaus auch Operette. So stand er im vergangenen Jahr in Ralph Benatzkys „Weißen Rössl“ auf der Bühne. „Die Operette ist keineswegs tot, man muss sie nur für das heutige Publikum übersetzen, das die Melodien oft sehr liebt und mitsingen kann. Operette kann sehr zeitgemäß sein, es kommt immer auf die Inszenierung an“, sagt er.

Wenn Pascal Jounais mal wieder von ausgedehnten Tourneen nach Bremen zurückkehrt, liebt er es besonders, im Bürgerpark oder an der Weser spazieren zu gehen. „Da kann ich wunderbar den Kopf freibekommen und Kraft tanken.“ Und er fügt hinzu: „Bremen ist ein fester Anker in meinem Leben.“

Und auch in dem Musical „La cage aux folles – Ein Käfig voller Narren“ hat er als Jean-Michel, als Sohn eines schwulen Paares, an der Kammeroper Köln auf der Bühne gestanden. Der muss eine Gratwanderung vollziehen, denn er muss seine Eltern gegen seine konservativen Schwiegereltern in spe verteidigen. „Ein unterhaltsames Musical mit Tiefgang, das heute noch, trotz aller Offenheit, von Bedeutung ist“ sagt Jounais. Und dann sagt er ihn wieder, diesen einen Satz: „Schließlich lohnt es sich immer, für die Liebe zu kämpfen."

Weitere Informationen

Das Musical „Romeo und Julia, auf den Flügeln der Liebe“ ist am Samstag, 23. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 14 Uhr im Metropol Theater zu sehen.