Frank Spilker ist der Sänger der Kultband "Die Sterne". Hamburger Schule as it´s best! Ursprünglich kommt Frank aber aus Bad Salzuflen. "Kulturelle Einöde" wie er selber sagt. Geschadet hat es nicht. Mit Songs wie "Universal Tellerwäscher" oder "Was hat dich bloß so ruiniert?" hat er eine ganze Generation geprägt. Jetzt geht’s mit neuem Album wieder auf Tour.

Im Podcast „FreiRaum“, einer Gemeinschaftsproduktion vom Bremer Presse-Club, Bremen Zwei und dem WESER-KURIER, spricht Frank Spilker darüber, wie es sich anfühlt, mehr als ein Vierteljahrhundert im Musikgeschäft zu sein, warum ihn Diskos und Clubs faszinieren, und was seine Kinder über seine Arbeit sagen.