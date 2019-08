Mr. President hatte mit dem Song "Coco Jambo" einen wahren Welthit. (Frank Thomas Koch)

Magic Affair feierten in den 90er-Jahren große Erfolge mit Songs wie "Omen III". (Frank Thomas Koch)

Während im Weserstadion der Ball rollte und in der ÖVB-Arena mit dem DHB-Pokal der wichtigste deutsche Handball-Pokalwettbewerb ausgetragen wurde, gab es auf der Bürgerweide unter freiem Himmel eine Zeitreise in die 90er-Jahre: Bands wie Magic Affair oder Mr. President (Foto) und Solo-Interpreten wie Dr. Alban oder Captain Jack sorgten mit Hits wie „Coco Jambo“ oder „It's My Life“ bis in den Abend hinein für gute Stimmung bei den tausenden Besuchern der „90s Super Show“.

Auch das Wetter spielte mit: Es bliebt weitestgehend regenfrei. Nach Angaben der Polizei war auch die Verkehrslage ruhig. Zwar habe es in der Stadt wegen der Vielzahl an Veranstaltungen mehr Bewegung und mehr Verkehr gegeben als sonst üblich, lange Staus blieben aber aus.