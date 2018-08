Der Posaunenchor Georgsdorf sorgte am Abend auf der Open-Air-Bühne auf dem Bremer Marktplatz für mächtig Stimmung. (Frank Thomas Koch)

Bremen. 16 Chöre aus Bremen und umzu bringen dieses Wochenende mächtig Musik in die Stadt. Auf Initiative des Bürgerschaftsabgeordneten und aktiven Musikers Elombo Bolayela treffen sich die Sänger. Zu allen Konzerten ist der Eintritt frei. Die Chöre nehmen aus Freude an ihrem vielfältigen Programm teil und erhalten kein Honorar. Sie spielen von Gospel über Blues und Spirituals bis zu Jazz. Das Publikum darf sich auf bekannte Titel wie „Kumbaya, my Lord“, den „Bananaboat-Song“ und „Rock my Soul“ freuen.

Das Musikfest startete am Sonnabend mit einem Workshop in der Kirche Martin-Luther-Findorff. Der deutsch-britische Gospel-Coach Chris Lass übte mit den Teilnehmern neue Songs und Rhythmen ein. Ab 18 Uhr zogen die Sänger dann auf den Marktplatz um, wo sie Zuhörer und zufällig vorbeikommende Passanten mit Melodien zum Mitswingen und Mitsingen anregten. Bürgermeister Carsten Sieling und Kirchenpräsidentin Edda Bosse hatten die Schirmherrschaft für dieses Event übernommen.

An diesem Sonntag schwärmen die Chöre aus und geben Konzerte in der Bremer Innenstadt – unter anderem im St. Petri Dom, in der Stadtbibliothek und in der Kirche Unser Lieben Frauen. Ab 18 Uhr steigt das Abschlusskonzert im St. Petri Dom.