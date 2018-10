Das Klavier steht im Zentrum des Musikprojekts, das am Montagabend mit dem Konzert des Mingaco Orchestras im Hauptbahnhof gestartet ist. (Christina Kuhaupt)

Mit Shakira ist er schon aufgetreten, genauso mit den deutschen Stars Max Mutzke und Roger Cicero – am Montagabend ist Latin-Grammy-Gewinner Nené Vásquez mit seiner Band Mingaco Orchestra nun in Bremen aufgetreten. Nicht etwa in einer der großen Hallen, sondern im Hauptbahnhof. Eingeladen hatte ihn das Musikvermittlungsprojekt Klawir am Bahnhof, das nun eine Woche lang in der Hansestadt Halt macht. Ziel ist, dass alle – egal ob mit oder ohne Vorerfahrung – die Möglichkeit bekommen, Musik zu machen.

Dafür steht nun ein Klavier des Projekts im Bahnhof, dass eine Woche lang rund um die Uhr genutzt werden kann. Das Klavier, so teilen die Projektinitiatorinnen Lisa-Marie Trodtfeld und Mona Heiler mit, steht dabei im Mittelpunkt verschiedener Aktionen. Zu Beginn war das eben Konzert des Mingaco Orchestras, das mit seinem Latin Groove den Bahnhof zum Schwingen bringen wollte. Zur sogenannten Dienstagskommbo und zum Donnerstagsohrkester, die am Dienstag (9. und 16. Oktober) und Donnerstag (11. Oktober) jeweils zwischen 17 und 19 Uhr veranstaltet werden, sind alle Musiker und solche, die es werden wollen, zu einer Jam-Session eingeladen. Unterstützung bekommen sie dabei von Musikvermittlern.

Auch Laien dürfen in die Tasten hauen

Mit dem Format Offene Proben wollen die Veranstalterinnen, die das Projekt erstmals im vergangenen Jahr in Braunschweig umgesetzt haben, regionalen Chören, Musikvereinen, Orchestern oder Schulbands die Möglichkeit geben, ihre Auftritte in den Hauptbahnhof zu verlegen. Proben sind den Angaben zufolge auch ohne Vorankündigung möglich. Trodtfeld und Heiler bitten aber Gruppen mit mehr als 15 Personen, sich unter der Mailadresse klawirambahnhof(at)web.de anzumelden.

Anfänger können zudem die am Klavier gebrachte Anleitung „Play Twogether – erste Schritte zum Klavierspielen“ nutzen. Über Zahlen auf den Tasten und ein Video, das mit Hilfe eines QR-Codes mit dem eigenen Smartphone abgespielt werden kann, dürfen auch Laien in die Tasten hauen. Als weiteres Highlight steht am Montag, 15. Oktober, ab 18 Uhr ein Konzert der Band Evelyn Kryger, die den Hauptbahnhof mit Hip-Hop, Balkanbeats und Jazz beschallen wird. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Weitere Infos gibt es über die Facebook-Seite.