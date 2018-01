Die Mitglieder des Vereins Musikszene mit seinem Vorsitzenden André Stuckenbrok wollen das Alte Zollamt kaufen sowie die ehemalige Lkw-Abfertigung mieten und bespielen. (Frank Thomas Koch)

Graue Pflastersteine umranden das Gebäude. Sandbraune, matschig-wirkende 60er-Jahre-Klinker prägen das große Haus. Eine Stahltreppe führt an der alten Außenwand seitlich empor in den zweiten Stock. Das Alte Zollamt, Hansator 1, steht als markantes Bauwerk am Eingang zur Überseestadt. Im Inneren verteilen sich auf 1600 Quadratmetern rund 40 verschiedene Zimmer.

Räume, in denen Musiker proben. Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren ist der Verein Musikszene Bremen dort beheimatet. Bislang war er Zwischenmieter, nun aber wollen die Vereinsmitglieder das Gebäude in eigenen Besitz bekommen. Pachten oder Kaufen sind die Optionen. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt André Stuckenbrok, Vorsitzender der Musikszene. Er ist positiv gestimmt, dass alles klappen könnte und das Zollamt langfristig die Heimat der Musiker bleibt.

Immer wieder habe es Sitzungen, Gespräche und Diskussionen über eine Lösung mit der Stadt, den zuständigen Behörden und der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) gegeben. Sowohl der Verein als auch die Vertreter der WFB sind an einer langfristigen Perspektive für das Gebäude interessiert. „Dazu befinden wir uns gerade in konstruktiven Gesprächen“, sagt WFB-Sprecherin Andrea Bischoff. Das bestätigt auch Stuckenbrok.

Es soll also eine Sicherheit statt einer Zwischennutzung her. Denn einige Musiker und Künstler erinnern sich noch an das Jahr 2007, als der Verein Musikszene Bremen entstand. Zahlreiche Bands hatten damals ihre Proberäume im alten Postamt 5 am Bremer Hauptbahnhof. Doch wegen des damals anstehenden Kirchentages mussten sie dort ausziehen. Die damals Heimatlosen taten sich zusammen und fanden ein neues Zuhause im Alten Zollamt. Dort sind mittlerweile nach Angaben des Vereins rund 70 Bands und 270 aktive Mitglieder beheimatet.

„Mit der Nutzungsänderung sind wir durch“, sagt Stuckenbrok. Das Gebäude, welches sich in bremischem, also städtischem, Eigentum befindet, war eigentlich mal für eine Büronutzung vorgesehen. So musste nach der Zwischennutzung auch eine Proberaum-Nutzung zugelassen werden. Bereits Anfang Dezember habe es ein Gespräch zwischen Vertretern des Wirtschaftsressorts, der WFB und weiteren Trägern gegeben.

Mitglieder sollen bei nächster Vereinssitzung entscheiden

Nach Weihnachten hat Stuckenbrok die Nachricht erhalten, dass es zwei Optionen gibt, wie die Musikszene im Zollamt langfristig planen kann. Zum einen: „Der Verein könnte das Grundstück in Erbpacht übernehmen und wäre dann selbst für den Unterhalt des Gebäudes zuständig“, sagt Stuckenbrok. Es müsste dabei jährlich eine Summe an die Stadt gezahlt werden, was durch Mitgliederbeiträge möglich sein müsste, so der Vorsitzende.

Die zweite Option: Das Gebäude komplett kaufen. Stuckenbrok favorisiert die erste Variante, kann es aber nicht alleine festlegen. Bei der nächsten Vereinssitzung sollen die Mitglieder entscheiden. „Wir müssen das durchkalkulieren“, so Stuckenbrok. Zudem müsse auch die Kulturbehörde mitspielen, da diese den Verein mit Projektmitteln fördert. Die Wirtschaftsförderung Bremen will zu den jeweiligen Kosten während des laufenden Verfahrens keine Angabe machen.

Allen Beteiligten ist zudem der Sanierungsbedarf in dem Gebäude bekannt. „Wir brauchen eine neue Heizung – die bisherige ist uralt. Da denken wir über Smart-Home-Lösungen nach“, sagt Stuckenbrok. Damit hätte man eine vernetzte Heizungssteuerung, die per Smartphone die Temperatur aller Thermostate zentral steuern könnte und sparsamer wäre.

Ideen für ein sozio-kulturelles Zentrum

Der konkrete Sanierungsaufwand sei von der genauen späteren Nutzung durch den Verein abhängig, heißt es von der WFB. Hierzu würden noch Informationen fehlen. Aktuell werden verschiedene Vergabeverfahren geprüft, eine Aussage zur Ausschreibung kann die WFB daher noch nicht treffen. Doch damit nicht genug: Die Musiker wollen eine Auftrittsplattform haben.

Um dies im Zollamt umzusetzen, müsse ein Bebauungsplan eingereicht werden, heißt es aus der Baubehörde. Dazu müsste es dann Gutachten für Schallschutz, Brandschutz und Fluchtwegen geben. Doch die Musikszene-Vertreter haben einen ganz anderen Plan. Sie haben Interesse an der ehemaligen Lkw-Abfertigungsgebäude des Zollamts. Der ellipsoide Baukörper umfasst einen Ex-Bürotrakt und eine überdachte Rampe, die früher der Abfertigung diente.

Dort könnte allerdings nicht nur ein Auftrittsort entstehen, sondern es gibt auch Ideen, dort ein sozio-kulturelles-Zentrum einzurichten. Gespräche mit Vereinen und Veranstaltern habe es bereits gegeben. „Für die Musikszene allein wäre das zuviel“, so Stuckenbrok. Die Abfertigung sei derzeit im Besitz der Firma Elleke, die auch das Zweirad-Center Stadler führt. Auch hier gebe es gute Gespräche.