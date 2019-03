Flo Mega (links) drehte mit Jonny Otten das Video vor dem Weserstadion. (Kuhaupt)

Auf der Trainerbank und den Sitzplätzen im Weserstadion, im Hafen, in der Überseestadt oder im Auto über den Nordwest-Knoten – zahlreiche Bremer Ecken hat der Bremer Soulsänger und Rapper Flo Mega für das „Jonny Otten“-Musikvideo besucht. Nach aufwendigen Dreharbeiten am Weserstadion (wir berichteten) und in weiteren Teilen der Stadt ist das Video nun fertig.

Es führt den ehemaligen Fußball-Linksverteidiger Jonny Otten und Flo Mega in 3:16 Minuten auf eine grün-weiße Tour durch die Stadt. Die beiden Hauptdarsteller sind mit einem weißen Ford Taunus unterwegs, feiern mit den Fans des SV Werder oder fahren ­locker-lässig durch die Nacht und „haben das Licht gesehen von Osterholz bis Pusdorf“, wie es im Song heißt. Effektvolle Drohnen-Bilder zeigen den im Mittelkreis des Weserstadions tanzenden Flo Mega. Immer wieder ertönt der Refrain, der Schlachtruf des Songs „Doch ich war down mit Jonny Otten, Otten, Otten ...“

Für das Video hatte auch der SV Werder Bremen mitgespielt, ließ Flo Mega und das zwölfköpfige Filmteam der Firma Lichthof aus Köln im Stadion drehen oder schaltete das Flutlicht für einen Dreh auf dem Parkplatz ein. Der Song ist auf der Platte „120 Jahre Lauter Werder“ veröffentlicht worden. Der Soul- und Funksänger Flo Mega wird sein neues Album „Bäms!“ am Sonnabend, 13. April, 20 Uhr, im Kulturzentrum Schlachthof vorstellen.