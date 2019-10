ARCHIV - 24.02.2018, Bremen, Fußball: 1. Bundesliga, 24. Spieltag, Werder Bremen - Hamburger SV im Weserstadion. Polizeikräfte sichern den Eingang zum Gästeblock am Weserstadion. (zu dpa «DFB-Chef Grindel erneuert Kritik an Urteil zu Polizeieinsätzen» vom 28.02.2018) Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Christian Charisius)

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer und sein rheinland-pfälzischer Amtskollege Roger Lewentz (beide SPD) haben die Deutsche Fußball Liga (DFL) aufgefordert, sich in der Diskussion um die Erstattung von Mehrkosten der Polizei bei Hochrisikospielen der 1. und 2. Bundesliga zu bewegen. „Vorrangig plädieren wir für eine Fonds-Lösung zur Erstattung der Mehrkosten durch die DFL. Wir haben uns allerdings gleichzeitig als Alternative darauf verständigt, dass Bremen und Rheinland-Pfalz bei der nächsten Innenministerkonferenz Anfang Dezember eine Muster-Gebührenordnung vorlegen wird“, erläuterten Mäurer und Lewentz am Dienstag nach einem Gespräch in Mainz. Ziel sei die Einrichtung einer länderoffenen Arbeitsgruppe, um im ersten Halbjahr 2020 auf dem Weg zu Kostenerstattung voranzukommen.

Bei einem Gesamtumsatz von deutlich über vier Milliarden Euro sei eine Beteiligung der DFL an diesen Mehrkosten absolut vertretbar und gerechtfertigt. „Hier geht es nicht um Abzocke, sondern um eine vom Bundesverwaltungsgericht festgestellte gerechte und zulässige Aufteilung der zusätzlichen Belastungen, die über das Normalmaß eines polizeilichen Aufwandes hinausgehen“, so Minister Lewentz.

Mehr zum Thema Hamburg auf Bremens Seite Unterstützung im Gebührenstreit mit der DFL Bislang hatten sich nur Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und sein Amtskollege Roger Lewentz ... mehr »

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im März 2019 geurteilt, dass die bremische Gebührenordnung zur Erhebung der polizeilichen Mehrkosten bei Hochrisikospielen der Fußballbundesliga verfassungskonform ist. Bremen und Rheinland-Pfalz plädieren vorrangig für einen Fonds der DFL zur Erstattung der Mehrkosten. Der Bremer Innensenat hatte bereits Gebührenbescheide über insgesamt 1,169 Millionen Euro an die DFL verschickt, die inzwischen auch von der DFL an Bremen gezahlt worden sind.

Für Mäurer machen unterschiedliche Regelungen auf Länderebene und daraus resultierende endlose Rechtsstreitigkeiten auch für die DFL keinen Sinn. "Aus diesem Grund wäre die Einrichtung eines Fonds, in den die DFL ihren Beitrag einzahlt, der sinnvollste Weg.“

Mehr zum Thema Debatte über Leistungszentrum Der Problemfall Werder Bremen Die Bremische Bürgerschaft hat am Mittwochvormittag über die Unterstützung von Werder Bremen ... mehr »

Lewentz hatte sich am Dienstag bereits vor dem Treffen mit Ulrich Mäurer eindeutig in der Frage nach den Gebühren für die zusätzlichen Polizeieinsätze geäußert. Nach seiner Ansicht dürfen Steuerzahler nicht die Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen im Fußball tragen, erklärte der Innenminister gegenüber dem Südwestrundfunk. Die DFL erwirtschafte einen „Riesenvorteil“, wenn sie nicht für die Polizeieinsätze zahlen müsse.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom März dieses Jahres, wonach eine Kostenbeteiligung der Vereine bei Hochrisikospielen grundsätzlich rechtens ist, müssten alle Länder solche Kosten in Rechnung stellen, betonte Lewentz. „Was erzähle ich dem Steuerzahler, was erzähle ich den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, was erzähle ich einem Rechnungshof, wenn ich das nicht tun würde?" Für ihn gehe es bei diesem Thema um Gerechtigkeit.