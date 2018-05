Einer der mutmaßlichen Täter - gefilmt beim Geldabheben in einer Bank in Polen. (Polizei Oldenburg)

Danuta Lysien aus Oldenburg wird seit dem 24. Juni 2017 vermisst. Die Polizei sucht seitdem nach der 56-Jährigen - geht aber mittlerweise von einem Tötungsdelikt aus. Nun gibt es neue Hinweise, die zu den Tätern führen könnten. Nachdem bereits im Februar das Auto der Frau in der Richard-Dunkel-Straße in Bremen gefunden worden war, gibt es jetzt Bilder von Überwachungsvideos in Polen.

Auf den Bildern einer Überwachungskamera vom 27. Juni 2017 rund um eine BGZ Paribas Bank in der Stadt Znin im Bereich Posen ist zu sehen, wie die beiden mutmaßlichen Entführer erst auf dem Parkplatz eines Gerichts halten und der Fahrer gegen 0 Uhr mit der EC-Karte von Lysien Geld abheben.

Der gesuchte Autotyp der mutmaßlichen Entführer. (Polizei Oldenburg)

Das Auto der beiden Männer ist ein Ford Focus Turnier (Baujahr 2011-2014) in dunkler Farbe. Sie werden auf 30-40 Jahre geschätzt. Der Fahrer trug ein kurzärmeliges Oberteil, einen Mantel, eine weite, dunkle Hose, eine Schirmmütze und eine Atemschutzmaske. Der Beifahrer ist größer und schlanker als der Fahrer und trägt auf dem Video eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Außerdem hatte er dunkle, an den Seiten kürzer rasierte Haare. 1,5 Stunden vor der Geldabhebung holten die Männer in der 85 Kilometern südlich von Znin gelegenen Stadt Sroda ebenfalls Geld an einem Automaten.

Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug beziehungsweise dem Verleihen eines solchen Fahrzeugs können bei der Polizei Oldenburg unter (0441) 7904 115 angegeben werden. Es ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. (hee)