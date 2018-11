Das Landgericht Bremen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Bremerhaven und Hamburg gelten als Drehscheiben für den seeseitigen Kokain-Schmuggel in Deutschland. Mehrere Tonnen der Droge werden in den beiden Häfen jährlich sichergestellt. Drei Männer waren nach Ansicht der Staatsanwaltschaft am Drogenschmuggel in großen Stil in Bremerhaven beteiligt.

Sie stehen seit über einem Jahr vor dem Landgericht Bremen. Die Staatsanwaltschaft hält sie für schuldig. Daran ließ sie am Freitag in ihrem stundenlangen Plädoyer, das zum Teil von Dolmetschern übersetzt werden musste, keine Zweifel.

Die beiden Vertreterinnen der Anklage forderten für die Männer lange Haftstrafen. Als Haupttäter und Drahtzieher gilt der mit 57 Jahren älteste Angeklagte, der für elf Jahre und vier Monate Jahre hinter Gitter soll. Für einen 42-Jährigen forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und drei Monaten und für einen 41-Jährigen achteinhalb Jahre. Alle seien daran beteiligt gewesen, große Mengen Kokain über Bremerhaven nach Deutschland zu bringen. Ihnen werden mehrere Fälle in den Jahren 2016 und 2017 zur Last gelegt, bei denen es insgesamt um 109 Kilogramm Kokain ging.

66 Verhandlungstage

Mit 66 Verhandlungstagen ist der Strafprozess ungewöhnlich lang und mindestens zwei Tage folgen noch. Ursprünglich waren in dem seit September 2017 laufenden Prozess sechs Männer angeklagt. Aus "prozessökonomischen Gründen" wurde das Verfahren aber aufgesplittet und zunächst gegen die drei inhaftierten Angeklagten fortgeführt. Mit unterschiedlicher Tatbeteiligung sollen sie dafür gesorgt haben, dass Kokain aus dem Ausland über den Freihafen der Seestadt nach Deutschland kam. Dazu wurde das Rauschgift in Kühlaggregaten von Containern versteckt.

Einer der Angeklagten war als Aggregat-Mechaniker beschäftigt und hatte Zugang zum Hafen und auch zum besonders gesicherten Containerhafen. Der 42-Jährige holte das Kokain ab, übergab es seinem 41-jährigen Komplizen, der es dann an Abnehmer, darunter laut Staatsanwaltschaft auch tschetschenische Kriminelle, weiterleitete. Der 57-Jährige, der eine Beteiligung an den Taten im Prozessverlauf vehement abstritt, sei "Organisator und Koordinator" des Drogendeals gewesen. Er soll angeblich damit geprahlt haben, tonnenweise Drogen zu schmuggeln. "Das glauben wir ihm sogar", sagte eine der beiden Staatsanwältinnen. Aber es könne ihm nicht nachgewiesen werden. Die Plädoyers der Verteidiger werden für den 11. Dezember erwartet, die Urteile sollen möglicherweise am 20. Dezember gesprochen werden.

Rauschgift meist aus Südamerika

Bremerhaven gilt neben Hamburg als wichtiger Umschlagsplatz für Kokain-Schmuggel über Häfen. 2017 wurden in der Seestadt laut Zollfahndungsamt Hamburg rund 1,5 Tonnen Kokain umgeschlagen. In Hamburg waren es über vier Tonnen. Das Rauschgift stammt meist aus Südamerika. Oft sind die Container auf der Weiterreise nach Russland oder Spanien.

Einer der spektakulärsten Funde gelang den Fahndern im September 2017. Im Bremerhavener Überseehafen entdeckten sie in aufwendig ausgehöhlten Gipskartonplatten in einem Container 1,1 Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 200 Millionen Euro. Der 20-Fuß-Container kam aus Südamerika und war für Spanien bestimmt. (dpa)