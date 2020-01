Die Polizei hat bei den zwei Männern Diebesgut gefunden. (Christian Kosak)

Am Dienstagnachmittag haben Zivilkräfte der Polizei in Bremen-Nord zwei mutmaßliche Schmuckdiebe verhaftet. Laut Polizei seien die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren in der Vegesacker Fußgängerzone dabei erwischt worden, wie sie gestohlenen Goldschmuck verkaufen wollten. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung habe weiteren gestohlenen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zutage gebracht. Wie die Polizei mitteilt, fanden Beamte in der Wohnung zudem eine nicht geringe Menge von Amphetaminen, Bargeld sowie ein Springmesser. Derzeit werde geprüft, ob die die beiden Männer für weitere Einbrüche im Stadtteil verantwortlich sind.

Die Bremer Polizei weist in diesem Zusammenhang auf eine Karte hin, in der sie wöchentlich die aktuellen Einbrüche verzeichnet. Die Karte zeigt, welche Gebiete besonders betroffen sind.