In Obervieland soll es in der Nacht zu Freitag (28. Dezember) zu einem Messerangriff gekommen sein. (Friso Gentsch, dpa)

In der Nacht zu Freitag sprach ein Unbekannter laut Polizei einen 55-jährigen Mann in der Robert-Koch-Straße in Obervieland an. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen. Im Zuge des Streits soll der Täter einen Dolch gezogen haben. Er fügte seinem Opfer Schnittverletzungen an Hals und Brustkorb zu.

Drei Passanten fanden den Verletzten und riefen den Notruf. Der 55-Jährige habe sich zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr befunden, teilt die Polizei mit. Er und auch die drei Zeugen seien jedoch so betrunken gewesen, dass sie erst nach einiger Zeit befragt werden konnten.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht nach Zeugen. Wer gegen 3.50 Uhr in der Nacht zu Freitag in der Robert-Koch-Straße etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter 0421/ 362 38 88 zu melden. (ech)