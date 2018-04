Das Bild, das ein Twitter-Nutzer am vergangenen Sonntag um kurz vor 17 Uhr hochlud, zeigt einen Polizisten, dessen Gesicht nicht zu sehen ist, mit einem Schlagstock am Gürtel. Auf dem Schlagstock klebt ein Sticker mit der Aufschrift "Spaß kostet". Nach Angaben des Twitter-Nutzers, der laut seinem Profil Werder-Fan ist, handelte es sich um einen Beamten der Bremer Polizei. Auf dem Ärmel des Polizisten auf dem Foto ist auch der Teil eines Abzeichens zu sehen, das diese Darstellung stützt.

Das Foto sorgte im Netz für Aufsehen. Denn bei "Spaß kostet" handelt es sich um eine umstrittene Marke aus Weimar. Das Label verkauft auf seinem Onlineshop Kleidung und Aufkleber mit reißerischen Sprüchen und richtet sich damit offenbar unter anderem an die rechte Hooligan-Szene. Auf der Webseite zu finden sind derbe Party-Sprüche, aber auch Skinhead-Logos oder Pullover mit Bismarck-Aufdruck und dem Eisernen Kreuz. Dazu kommen eindeutig gewaltverherrlichende Motive, mit Schlagringen und - im Grunde paradox - Anspielungen auf Gewalt gegen Polizisten ("ACAB", "Scheiß Verein").

Polizei Bremen distanziert sich

Zuerst hatte das überregionale Medium "Vice" über den Fall berichtet. Die Bürgerschaftsfraktion der Bremer Linken nahm ihn am Donnerstag zum Anlass für eine Anfrage an den Senat. Darin heißt es: "Dieses Unternehmen gilt in der Szene als rechtes Hooliganlabel, die Räumlichkeiten des Betreibers wurden 2006 im Zuge einer bundesweiten Razzia gegen die rechtsterroristische Gruppierung 'Blood and Honour' durchsucht." Die Linksfraktion will vom Senat unter anderem wissen, ob weitere Fälle dieser Art bekannt sind, inwiefern der Polizist damit gegen Vorschriften verstoßen hat, und welche Konsequenzen gezogen werden.

Die Polizei Bremen hat angekündigt, den Fall genau zu prüfen. Man distanziere sich von solchen Abzeichen, sagte Sprecher Nils Matthiesen. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Gegenstände individualisiert würden. Aber ein Label wie "Spaß kostet" werde bei der Polizei Bremen nicht geduldet.

Ob schon bekannt sei, wer der abgebildete Polizist ist, dazu wollte er sich nicht klar äußern und verwies auf die inzwischen laufenden internen Ermittlungen. Die Rückennummer könne aber klare Hinweis auf die Identität geben. Zuerst werde die Polizei prüfen, ob das Foto echt sei. "Wir werden dazu als erstes mit den Protagonisten sprechen", sagte Matthiesen. Anschließend gehe es um eventuelle Disziplinarmaßnahmen gegen den Beamten. Zudem werde der Staatsschutz den Hintergrund des Labels "Spaß kostet" genauer prüfen. Ähnliche Vorfälle dieser Art seien bei der Polizei Bremen aber bisher nicht vorgekommen.