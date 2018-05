Bei der Messerstecherei im Steintor starb am 2. November 2017 eine Person, eine weitere wurde schwer verletzt. (Frank Thomas Koch)

Der mutmaßliche Messerstecher, der im vergangenen November zwei Männer nahe der Bremer Helenenstraße attackiert und einen von ihnen getötet haben soll, ist am Wochenende in Polen festgenommmen worden. Dies teilte die Polizei Bremen am Montag mit.

Der mit einem europäischen Haftbefehl gesuchte 23-Jährige wurde von den polnischen Beamten festgenommen und soll jetzt nach Deutschland überstellt werden.

Die Fahndung nach dem Mann war auch über die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" betrieben worden. Die Ermittler konnten ihn auf Videoaufnahmen identifizieren, sie werfen ihm Mord vor. Zunächst hatten Spuren nach Berlin geführt, dort verloren sie sich aber. Danach setzten die Ermittler taktische und operative Maßnahmen ein, wie es heißt. Dabei sei festgestellt worden, dass sich der Verdächtige in Polen befinde.

Bei der Bluttat im Viertel war ein 20-Jähriger getötet und ein weiterer junger Mann verletzt worden. (cah)