Vor dem Bremer Landgericht muss sich am Dienstag ein 54-jähriger verantworten. Ihm werden mehrere Banküberfälle zur Last gelgt. (Ralf Michel)

Laut der verlesenen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft soll der 54-Jährige drei Banken überfallen haben: Jeweils maskiert und mit einer Softairpistole bewaffnet soll der Mann Bankangestellte oder Kunden bedroht und zweimal in der Sparkasse Hemelingen - am 20. Juli 2017 und am 19. März 2018 - sowie einmal in der Commerzbank am 14. November 2017 Geld erbeutet haben. Die Höhe der Summe liegt bei 16.500 Euro.

Am 4. April wurde der mutmaßliche Täter festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Er hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Im Laufe des Tages sollen die bedrohten Bankangestellten ihre Aussagen vor Gericht tätigen.