Seit Jahren dauert die Brandserie in Bremerhaven an. Der Polizei ist nun offenbar ein weiterer Fahndungserfolg geglückt. Ein 18-Jähriger wurde am Dienstag verhaftet. Nach Polizeiangaben räumte der Verdächtigte ein, mehrere Brände in Bremerhaven gelegt zu haben. Er teilte den Beamten mit, dass er in der Silvesternacht mehrere Mülltonnen und Altpapiercontainer angezündet habe. Ebenfalls wird er verdächtigt, an zwei weiteren Taten im vergangenen Juli beteiligt gewesen zu sein – für den Brand eines Motorrollers und einer Gartenlaube.

Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (mmi)