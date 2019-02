Wie viele Verletzte es gab, ist noch unklar. (dpa)

Bei einem Feuer in Bremerhaven hat eine Mutter nach Angaben der Feuerwehr ihre beiden Kinder aus einem Fenster eines Wohnhauses in die Arme von Passanten fallen gelassen. Die Mutter wurde in der Nacht zu Mittwoch von der Feuerwehr mit einem Sprungpolster gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Kinder waren nach ersten Ermittlungen aus einem Fenster im ersten Stock gefallen. Alle drei wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Neun weitere Anwohner wurden ebenfalls aus ihren Wohnungen gerettet. Der Brand war im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen. Dort hatten eine Papiermülltonne und ein Kinderwagen gebrannt. Das Gebäude ist nach ersten Angaben der Feuerwehr vorläufig nicht mehr bewohnbar. Wie das Feuer ausbrechen konnte und wie viele Verletzte es gab, ist noch unklar. (dpa)