Die Feuerwehr befreite die Mutter und die Tochter mit der Drehleiter. (dpa)

Am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr ist die Bremer Feuerwehr zu einem Einsatz im Stadtteil Hemelingen gerufen worden: In einem Mehrfamilienhaus wurde ein Brand gemeldet. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr mitteilt, war das Feuer in der Küche einer Wohnung ausgebrochen.

Zwei Bewohner, eine Mutter mit ihrem Kind, mussten über Drehleitern ins Freie gebracht werden. Sie wohnten in der Etage über der Brandwohnung und konnten ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Vier Einsatzkräfte unter Atemschutz gingen in das Gebäude und holten Mutter und Kind aus dem Mehrfamilienhaus. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung mussten sie nach Angaben des Feuerwehrsprechers zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr am Sonntagabend nichts sagen, die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro beziffert. (sad)