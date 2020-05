Marielle ist da

Schlaflose Nächte hat seit einigen Tagen FDP-Frontfrau Lencke Wischhusen. Der Grund ist 49 Zentimeter groß und heißt Marielle, wie Wischhusen kürzlich glückselig strahlend via Bild-Zeitung verkündete. Ihre Tochter kam am 7. Mai um 11.59 Uhr zur Welt, nach einer „nicht ganz so leichten Geburt“, schreibt die frischgebackene Mutter. „Ein unbeschreibliches Gefühl tiefer Liebe und sofortiger Schockverliebtheit.“ Nur Mama will Wischhusen nicht sein, sie plane, schon bald wieder in die Politik zurückzukehren. Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff kann also schon mal anfangen, eine Wickelkommode zusammen zu zimmern. Er hatte unlängst versprochen, das Parlament familienfreundlicher machen zu wollen.

Telegene Katze

Videokonferenzen und was dabei alles so passieren kann – die Zeiten des Abstandes sorgen diesbezüglich für stetig neue Erfahrungen. In einem der virtuellen Polit-Treffs, in dem auch Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) zugegen war, sorgte das Erscheinen einer Katze beziehungsweise ihr Bewegungsmuster für Diskussionen. Bei ihrer Besitzerin lief sie von rechts nach links an der Kameralinse vorbei, für die anderen Konferenzteilnehmer entsprechend von links nach rechts. Bringt das nun Unglück, und wenn ja, für wen? Abrupt gestoppt werden konnte dieser Exkurs übrigens durch den Hinweis, dass die telegene Katze grau-getigert war, nicht schwarz.

Im Sauseschritt

Und nun zum Sport. Polizeigewerkschaftsboss Lüder Fasche will bald schneller sein, als seine Kollegen es erlauben. Den Werdersee umrundete er kürzlich in Jahresbestzeit (42,31 Minuten). „Im September muss die Schallgrenze fallen“, kündigte er bei Facebook an. Das Engagement von Jens Tittmann, stellvertretender Regierungssprecher, bleibt dagegen fragwürdig – für sein Fitnessstudio. Das ist derzeit zu, Tittmann steigt wie berichtet Treppen. Nun bekam er per Mail die besorgte Nachfrage, ob er nicht mal wieder im Gym vorbeischauen wolle? Dauert halt, bis sich Gewohnheiten (und automatisierte Mails) ändern...