Das Gewerbegebiet Hansalinie aus der Luft. Immer mehr Flächen in Bremen sind mit Gebäuden, Gewerbehallen, Straßen und Wegen versiegelt. (Detmar Schmoll)

In Bremen wird immer mehr Fläche zugebaut, betoniert oder asphaltiert. Gebäude, Straßen oder Terrassen versiegeln den Boden. Eine der Folgen: Bei Starkregen drohen Überschwemmungen, weil das Wasser nicht abfließen kann. Laut dem Nabu zählen rund 60 Prozent der Stadt zu Verkehrs- und Siedlungsflächen. Aus diesem Grund fordern die Naturschützer in einem Zehn-Punkte-Papier unter anderem eine Abgabe für versiegelte Flächen. Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) kann die Nabu-Pläne, mit denen das Artensterben aufgehalten werden soll, aus umweltpolitischer Sicht insgesamt unterschreiben. Aber: „Ob sich das eins zu eins umsetzen lässt, muss man prüfen.“ Bei Bau- und Umweltpolitikern der Bürgerschaftsfraktionen sorgt der Vorschlag für eine Kontroverse.

Konkret lautete die Nabu-Forderung, dass pro Quadratmeter für überbaute Flächen (Gebäude) ein Euro im Jahr gezahlt werden soll, für befestigte Flächen (Wege, Stellplätze, Terrassen, Schotter) sollen fünf Euro im Jahr fällig werden. Die Naturschützer bezeichnen das als Versiegelungsabgabe. Mit den Einnahmen könne man Zuschüsse zu Entsiegelungen, Fassaden- und Dachbegrünungen sowie neue Gewässer finanzieren.

„Zur Forderung, keine Flächen mehr zu versiegeln, kann ich nur darauf verweisen, dass wir seit mehr als einem Jahrzehnt im Wohnungsbau auf Innenentwicklung und Flächenrecycling setzen“, sagt Schaefer. Die Umweltsenatorin merkt an, dass Bremen neben dem Ortsgesetz zu Gründächern und entsiegelten Gärten sowie anderen Dingen bereits einiges unternehme. Sie verweist auf zahlreiche Bauvorhaben auf ehemaligen Industriebrachen oder –gebieten wie der Überseestadt, dem Kelloggs- oder dem Cola- und Könecke-Areal.

"Ich kann nicht sehen, dass ein Stopp von Flächenversiegelung das Aus für Wohnungsbau bedeuten soll", sagt Schaefer. Das Gleiche gelte für Gewerbeentwicklung. "Wir erleben einen rasanten und gefährlichen Klimawandel. Wer das Nabu-Papier im Grundsatz nicht unterschreiben kann, sollte sich fragen, ob er die Zeichen der Zeit erkannt hat“, so Schaefer.

Dachbegrünung als Möglichkeit zur Kompensation

Die CDU-Fraktion greift die vom Nabu geforderte Gebühr für versiegelte Flächen in einer kleinen Anfrage auf. Darin wollen die Christdemokraten wissen, wie der Senat dazu steht. „Wir lehnen eine solche Abgabe ab, weil sie eine zusätzliche Belastung für alle Bremerinnen und Bremer bedeuten würde“, sagt CDU-Baupolitikerin Silvia Neumeyer. Vermieter würden diese Abgabe auf ihre Mieterinnen und Mieter umlegen. „Bevor eine weitere Abgabe eingeführt wird, wäre es eine Alternative, Bürger für die Entsiegelung ihrer Flächen finanziell zu belohnen, um Anreize zu schaffen“, so Neumeyer. Das Ziel des Nabu, den Flächenneuverbrauch in dieser Legislaturperiode auf netto-null zu bekommen, sei mit einer wachsenden Stadt nicht vereinbar. Als Kompensation für die versiegelten Flächen sehe die CDU vor allem die Möglichkeit der Dachbegrünung.

Ähnlich sieht es SPD-Politiker Arno Gottschalk: „Bremen ist in hohem Maße von der Umsatzsteuer abhängig. Um die Finanzkraft zu stärken, muss die Stadt wachsen.“ Das könne man nur schlecht mit einem Flächen-Minusprogramm angehen. „Modelle, die keine zusätzlichen Flächen für Gewerbe und Wohnen vorsehen, ignorieren zudem das Pendlerproblem“, sagt Gottschalk. Wenn neue Arbeitsplätze und Wohnungen nur im Umland entstehen, komme es zu mehr Pendlerverkehren, was ein größeres ökologisches Problem sei. Dennoch sieht er die Nabu-Forderung als einen Anstoß, um eine Übersicht anzulegen, wo es versiegelte Flächen in der Stadt gibt und wo es Sinn macht, diese zu öffnen.

Auch wegen der begrenzten Fläche des Stadtstaates hat der Grünen-Politiker Robert Bücking Verständnis für den Ansatz des Nabu und teilt das Motiv. Dennoch gehe er bei der Forderung nicht eins zu eins mit. „Eine Abgabe muss gründlich beraten werden, ist aber bislang noch nicht diskutiert worden“, sagt der baupolitische Sprecher. Klar ist aber: „Der Verbrauch offener Landschaften muss aufgehalten werden“, so Bücking.

Das Grün außerhalb des Siedlungsgebietes sei nicht einfach eine Reserve für Gewerbeflächen. Bei den Grundstücken für Wohnbebauung habe es laut Bücking eine starke Preisentwicklung gegeben. Das habe dazu geführt, dass fortlaufend neue Grundstücke für die Innenentwicklung entdeckt werden. Da neue Flächen für Gewerbe in Bremen aber knapp werden, sei es nicht zu verstehen, dass sie immer noch das Gleiche wie vor Jahren kosten. „Ein knappes Gut muss teurer werden, damit es effizient genutzt wird.“, so Bücking. Ziel müsse es sein, mehr Haus, mehr Stadt und mehr Gewerbe auf weniger Fläche zu schaffen.

„Wir halten eine Versiegelungsabgabe für den falschen Weg – bauen muss schneller, unbürokratischer und vor allem günstiger werden, eine Abgabe bewirkt genau das Gegenteil“, sagt Thore Schäck, Baupolitiker der FDP. Den Flächenverbrauch zu reduzieren, sei gerade in einem Zwei-Städte-Staat ein sinnvolles Anliegen. „Das lässt sich aber besser, unbürokratischer und attraktiver gestalten, indem beispielsweise an den richtigen Stellen mehr in die Höhe gebaut wird und Bremen sich traut, auch etwas mehr Großstadt-Skyline zuzulassen.“

Zur Sache

Bodenversiegelung in Deutschland

Laut dem Umweltbundesamt weist die amtliche Flächenstatistik für Deutschland zum Ende des Jahres 2018 insgesamt 51.315 Quadratkilometer Siedlungs- und Verkehrsflächen aus. Davon waren laut der umweltökonomischen Gesamtrechnung der Länder etwa 45,1 Prozent versiegelt. Das heißt bebaut, betoniert, asphaltiert, gepflastert oder anderweitig befestigt. Bezogen auf die Gesamtfläche Deutschlands beträgt der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche 14,4 Prozent und der Anteil der versiegelten Fläche 6,5 Prozent. Mit der Versiegelung gehen laut Umweltbundesamt vor allem die Wasserdurchlässigkeit und die Bodenfruchtbarkeit verloren.