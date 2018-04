Der NABU Bremen wirft dem McDonald's-Franchise-Nehmer Bernd Oude Hengel vor, unter anderem am Parkplatz der McDonald's-Filiale in der Vahr unrechtmäßig Bäume gefällt und durch Schotter ersetzt zu haben. (NABU Bremen)

Der Naturschutzbund Bremen (Nabu) hat den McDonalds-Franchise-Nehmer Bernd Oude Hengel wegen des unrechtmäßigen Fällens von Bäumen auf Parkplätzen seiner Bremer Restaurants angezeigt. Der Nabu wirft Hengel vor, die Bäume durch Schotter ersetzt und damit gegen Auflagen der Baugenehmigung verstoßen zu haben.

Auf den Parkplätzen der Restaurants in der Vahr und in Horn-Lehe seien "alle Bäume ratzekahl gefällt und die nackte Krume mit betongrauem Schotter bedeckt“ worden, so Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann. Der Nabu spricht von Hengel als "Baumfrevel". In der Baugenehmigung seien die Bäume aber als Ausgleichsmaßnahme vorgeschrieben. Hengel habe deshalb die Betriebsgenehmigung für alle Parkplätze einseitig aufgekündigt, auf denen Bäume beseitigt worden sind. In seiner Anzeige bezieht sich der Nabu explizit auf den McDonald's-Standort in der Vahr.

Hengel weist Vorwurf zurück

Die Bauordnung im Hause des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr befasse sich mit der Anzeige, teilte Sprecher Jens Tittmann auf Nachfrage des WESER-KURIER mit. Sollte sich der Nabu-Vorwurf bestätigen, werde der Franchise-Nehmer unter Androhung eines Zwangsgeldes aufgefordert, die Bäume zu ersetzen.

Bernd Oude Hengel weist den Nabu-Vorwurf in einer schriftlichen Stellungnahme zurück. Er habe das Landschaftsbau-Unternehmen Niemeyer und Krampe in Nordkirchen damit beauftragt, sturmgeschädigte Bäume zu beseitigen und Ersatz zu pflanzen. Da die Fällungen in den Wintermonaten erfolgt seien, hätten die Nachpflanzungen nicht umgehend erfolgen können. "Wir haben den Landschaftsbauer aber bereits angemahnt, die Maßnahmen durchzuführen, da die Wetterlage dies nunmehr seit Wochen hergibt." Dass die Bäume als ökologische Ausgleichsmaßnahme vorgeschrieben waren, "ist mir nicht bekannt", so Hengel.

Christopher Krampe von der Firma Niemeyer und Krampe bestätigte Hengels Angaben auf Nachfrage des WESER-KURIER. Es seien vom Sturm im Oktober 2017 geschädigte Bäume entfernt worden. Außerdem Bäume mit Totholz in den Kronen, von denen bereits Äste heruntergefallen seien. Die Nachpflanzungen hätten sich leider verzögert, weil die Bäume zum Teil aus dem Ausland geliefert werden. Im Mai würden die Ersatzbäume aber alle stehen, betonte Krampe.