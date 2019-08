Wenn Restauratorin Conny Ammermann im Übersee-Museum am Südseehaus arbeitet, muss jeder Handgriff sitzen. Denn: Das Haus wird an vielen Stellen mit aufgeweichten Naturfasern – im Fachjargon gespaltetes Tonkinrohr – zusammengeflochten. Nach fast 20 Jahren wird das Gebäude zur neuen Dauerausstellung „Spurensuche – Geschichte eines Museums“, die am Donnerstag, 26. Oktober, beginnt, wieder aufgebaut. In einem der Ausstellungsbereiche sollen Exponate wie das Südseehaus, ein Kaufmannsladen oder ein Dinosaurier-Skelett Erinnerungen an imposante Inszenierungen der Vergangenheit aufleben lassen. Seit mehr als 100 Jahren ist das traditionelle einstöckige Pfahlhaus, das im Maßstab verkleinert wurde, im Museum. Gefertigt wurde es in Deutsch-Neuguinea.