Gerd-Rüdiger Kück räumt nach der Senatswahl am 15. August sein Büro im zehnten Stock des Siemenshochhauses. (Christina Kuhaupt)

Der Spaßfaktor eines Jobs in der Verwaltung liegt in der Vorstellung vieler Menschen wahrscheinlich ungefähr auf einer Ebene mit dem von einem Besuch beim Zahnarzt oder dem Erstellen einer Steuererklärung. Bei Gerd-Rüdiger Kück ist das anders, man kann vielleicht sogar sagen, dass es für Bremen ziemlich gut war, dass es der Öffentliche Dienst war, für den sich Kück als 16-Jähriger im Jahr 1969 nach einem Besuch bei der Berufsberatung entschieden hatte – zunächst im mittleren Dienst mit einer Ausbildung als Verwaltungsfachmann.

„Ich wusste schon damals, dass ich den richtigen Beruf gefunden habe“, sagt Kück 50 Jahre später. Ein halbes Jahrhundert im Dienste Bremens: Das schaffen heutzutage nicht mehr viele, von den aktuellen Spitzenbeamten blickt nur Finanzstaatsrat Henning Lühr (SPD) auf eine ähnlich große Ansammlung an Dienstjahren zurück. Für seine Ausdauer wird Kück an diesem Donnerstag mit einer Feierstunde im kleinen Rahmen im Rathaus geehrt.

Die Auszeichnung, eine Urkunde, erhält der 66-Jährige auf den allerletzten Metern seiner Laufbahn. Am 15. August, wenn der neue Senat gewählt ist, verabschiedet sich der Staatsrat von Wissenschafts- und Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD), die ihn 2012 aus der Universität in ihre Behörde, damals noch Bildung, geholt hatte, in den Ruhestand.

An der Universität haben sie Kück anlässlich seines Dienstjubiläums zum 20-Jährigen im Jahr 2011 als „Verwaltungskünstler“ geehrt, auch deshalb, weil Kück sich als Kanzler, zu dem er 1991 gewählt worden war, immer als Mittler verstanden hatte – und auch immer noch versteht. „Man arbeitet für die Studierenden und Mitarbeiter in der Verwaltung einer Universität“, sagt er, „man arbeitet nicht für die Akten. Man muss sich von Zeit zu Zeit in Erinnerung rufen, dass Verwaltung kein Selbstzweck ist.“

Auch die Gräben zuzuschütten, die nach den Gründungsjahren zwischen Universität und der Bremer Politik entstanden waren, gehörte zu seinem Aufgabenverständnis und ebenso, gemeinsam mit dem damaligen Rektor Jürgen Timm Wissenschaft und Stadtgesellschaft wieder stärker miteinander zu verzahnen. Kück: „Man hatte sich damals entfremdet, die Interdisziplinarität, die zum Grundgedanken der Uni gehörte, war verpönt.“

Obwohl der gebürtige Bremer, der seine Heimatstadt abgesehen von Urlauben und Dienstreisen nie länger verlassen hat, nie selbst dort studiert hat – die Universität war schon früh ein Thema für Kück. Ab Mitte der siebziger Jahre setzte er sich gerne mal in die Bürgerschaft, wenn es um das Thema ging. „Was die da eigentlich machen, hat mich immer interessiert“, sagt er.

Insgesamt 32 Jahre hat er es dann zumindest mitbestimmt, entsprechenden Raum nimmt diese Zeit ein, wenn man den Staatsrat nach beruflichen Meilensteinen fragt. Dass die Straßenbahnlinie 6 seit 1998 Studenten und Professoren bis auf den Campus bringt, ist so einer. „Es klingt heute lapidar, aber das war ein sehr schwieriges Projekt“, erinnert sich Kück. Natürlich der Entwicklungsprozess zur Exzellenz-Uni mit den ersten Instituten ab 2006 und dann als Ganzes ab 2012 bis zu diesem Jahr, „ein großer Erfolg“. Als Staatsrat dann die Verhandlungen bei der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern, deren Vorsitz Senatorin Quante-Brandt bis 2017 hatte und die Entwicklung des Wissenschaftsplans für die Bremer Hochschulen.

Auch vor der Bewilligung der 250 Millionen Euro, die der Senat 2018 für die Teilentschuldung der angeschlagenen Gesundheit Nord beschlossen hatte, waren so einige Aktenberge über Kücks Schreibtisch gewandert. Ebenso vor der Befreiung der Logopäden, Ergo- und Physiotherapeuten an derzeit zumindest drei Schulen von ihren Ausbildungskosten. Kück: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir das vor der Wahl noch hinbekommen.“

In Zukunft mehr Freizeit

Geht er nun mit Wehmut? Nein, das nicht, sagt er. „Der Berufsweg endet nun mal irgendwann. Und es ist jeder ersetzbar. Aber ich habe meine Entscheidung, die Verwaltungslaufbahn einzuschlagen, nie bereut.“ Auch, weil er während der Ausbildung sein politisches Bewusstsein entdeckte – fast 40 Jahre lang engagierte er sich danach für die SPD in seinem Heimatviertel Walle im Beirat, lange Jahre als dessen Sprecher. „Ich hatte Glück, dass meine Frau mir die ganzen Abendtermine erlaubt hat“, sagt er und lacht. Sie geht demnächst übrigens auch in Pension, und, so ist es geplant, in nächster Zeit viel mit ihm zusammen auf Reisen.

Sein großes Fachwissen wird künftig im Ressort fehlen, auch wenn Kück seinen Nachfolgern bei Bedarf gerne den einen oder anderen Rat gibt – „nur, wenn ich gefragt werde. So ein Wechsel ist ja auch die Chance auf Neuerungen.“ Grundsätzlich nicht schlecht wäre es auf jeden Fall, sie hätten Eigenschaften, die auch Kück über all die Jahre als anerkannten und über Parteigrenzen hinweg geschätzten Experten auszeichneten. „Offen und ehrlich antworten, ist wichtig“, sagt er. „Menschen ermutigen zu können, dazu Durchhaltevermögen und Verhandlungsgeschick.“