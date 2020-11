Zuletzt wurde eine junge Frau in einem Bus in Huchting angegriffen. (Christina Kuhaupt)

Nachdem eine 20-jährige Bremerin am Freitag in einem Nachtbus in Huchting von drei Männern rassistisch beleidigt und angegriffen wurde, fordert der Bremer Rat für Integration Aufklärung und will gemeinsam mit Polizei und der Bremer Straßenbahn AG etwas unternehmen. „Wir sind keine Beratungsstelle, dennoch wenden sich immer wieder Frauen an uns, die spät abends oder nachts im öffentlichen Raum bedrängt und beleidigt werden“, sagt Libuse Cerna, Vorsitzende des Rats für Integration. Sie kündigt eine gemeinsame Kampagne an, um über rassistische Übergriffe aufzuklären und Frauen zu ermutigen, Vorfälle anzuzeigen.

„Besonders häufig berichten uns Frauen von Übergriffen: schwarze Frauen, als fremd markierte Frauen, muslimische Frauen, insbesondere mit Hijab“, heißt es in einer Mitteilung des Integrationsrats. Der Rat geht von einer Zunahme solcher Fälle aus, hat aber keine eigenen Daten dazu. „Wir brauchen statistische Zahlen, wie oft es zu Übergriffen kommt“, sagt Cerna. Wenn Frauen in einem Bus verbal beleidigt würden, würden sie dies oft nicht anzeigen. Der Rat für Integration plant nun eine Umfrage und will in Stadtteilen wie Osterholz-Tenever, Huchting und Gröpelingen Bremerinnen befragen, was sie im öffentlichen Raum erlebt haben.

Der Rat für Integration wolle nun aufgrund des aktuellen Falls in Huchting eine Kampagne neu angehen, die man schon im Sommer 2019 angestrebt, aber letztlich nicht umgesetzt habe, sagt Cerna. „Wir haben den Geschäftsführer der BSAG und den Integrationsbeauftragten der Polizei angeschrieben, in der kommenden Woche ist ein gemeinsames Treffen mit Vertretern beider Stellen geplant.“ Dabei wolle man sich darüber austauschen, was man tun könne, um rassistischen Übergriffen entgegenzutreten.

Seit Jahren mit dem Thema befasst

Diesen Plan bestätigt BSAG-Sprecher Andreas Holling: „Wir wollten den Rat für Integration auch selbst ansprechen.“ Der BSAG-Sicherheitsbeauftragte werde an einem Treffen mit Vertretern des Rats und der Polizei teilnehmen. „Wir nehmen den aktuellen Angriff zum Anlass zu gucken, was man tun kann.“ Die BSAG sei seit Jahren mit dem Thema befasst, unter anderem durch Schulungen für die Fahrer von Bussen und Bahnen. „Wir sagen unseren Fahrern, sie sollen die Polizei verständigen und den Opfern so weit wie möglich helfen, sich aber nicht selbst in Gefahr bringen“, sagt Holling. Rassistische Beleidigungen kämen in Bussen und Bahnen durchaus vor, allerdings „eher selten“, so Holling. „Wir erfahren aber sicher auch nicht immer davon.“

Rassistische Angriffe wie in Huchting seien „Gottseidank eher die Ausnahme“, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen mit Blick auf die vergangenen Monate. „Wir können nicht von einer gefühlten Zunahme sprechen.“ In dem aktuellen Fall, in dem drei Männer die Frau in Huchting beleidigt und getreten hatten, gibt es nach Angaben der Polizei noch keine neuen Erkenntnisse. „Derzeit wird der Tatablauf noch rekonstruiert.“ Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall.