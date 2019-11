Bei einem Brand von mehreren Autos ist am Sonntagmorgen in Bremen-Woltmershausen ein Schaden in Höhe von 250.000 Euro entstanden. (Nonstopnews)

Im Fall der Fahrzeugbrände am frühen Sonntagmorgen im Bremer Stadtteil Woltmershausen hat die Polizei einen 29-jährigen Mann, der noch in der Nacht als Tatverdächtiger festgenommen worden war, wieder freigelassen. Das teilte die Behörde am Montag auf Anfrage des WESER-KURIER mit.

Neun Fahrzeuge eines Wohnungsunternehmens und eines Dienstleisters des Unternehmens sind bei dem Anschlag in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten das Feuer gegen 3.15 Uhr in der Hermann-Ritter-Straße bemerkt. Polizei und Staatsschutz prüfen nach eigenen Angaben noch, ob die Tat einen politischen Hintergrund hat. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Strafverfolger auf rund 250.000 Euro.