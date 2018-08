Der Unfall ereignete sich im Sodenmattsee in Bremen-Huchting. (Alice Echtermann)

Eines der beiden Mädchen, die am Montag aus dem Sodenmattsee gerettet worden waren, ist am Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte die Polizei dem WESER-KURIER. Der Zustand des anderen Mädchens ist nach wie vor sehr kritisch, es schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Sowohl die verstorbene 15-Jährige als auch ihre 16-jährige Freundin stammen aus Bulgarien und konnten laut Zeugenaussagen nicht schwimmen.

Beide Mädchen waren am späten Nachmittag auf dem Weg zur Badeplattform, der zu zwei Dritteln zu Fuß im Wasser bewältigt werden kann, an einer Abbruchkante des Sees untergegangen. Eine Gruppe Jugendlicher hatte die Rettungsschwimmer alarmiert. Ein DLRG-Mitarbeiter hatte daraufhin die Mädchen in einer Wassertiefe von sechs Metern entdeckt, an die Oberfläche und zum Strand gebracht, wo anschließend Reanimationsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Die Verstorbene ist die vierte Badetote in Bremen in diesem Jahr. Im Jahr 2017 kamen in Bremen zwei Menschen im Wasser ums Leben, im Jahr 2016 insgesamt neun. Sowohl Polizei als auch DLRG warnen eindringlich davor, sich als Nichtschwimmer weiter als bis zum Bauch ins Wasser zu begeben.