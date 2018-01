Geschäfte des Einkaufszentrum Mediterraneo in Bremerhaven wollen Schadensersatz fordern. (Archivbild/Frank Miener)

Ladenbesitzer des Einkaufszentrums Mediterraneo in Bremerhaven, die wegen der Bombendrohung eines Jugendlichen gegen das Klimahaus am Donnerstag Umsatzeinbußen hinnehmen mussten, wollen Schadensersatzansprüche geltend machen. Dies sagte der Inhaber des Bekleidungsgeschäftes "Sailor & Harbour", Harm Hesterberg, am Freitag dem WESER-KURIER.

"Die Mieter schließen sich zusammen", sagte Hesterberg. Wie viele Geschäfte und Restaurants gegen den Urheber der Drohung, einen 14 Jahre alten Schüler aus Bremen, klagen wollen, wisse er momentan noch nicht. Er geht aber von einer hohen Beteiligung aus.

Das glaubt auch Jens Dürkop, Center-Manager des Mediterraneo: "Das Gros wird schon mitmachen." Das Mediterraneo selbst ist kein Geschädigter und kann daher keine Ansprüche geltend machen, erklärte Dürkop. "Wir haben keinen Schaden, die Miete wurde ja weiter bezahlt." Dürkop unterstützt die Ladenbesitzer in ihrem Bemühen, Geld von dem Jungen oder seinen Eltern zurück zu fordern.

Mitgefühl mit den Eltern des Jugendlichen

Wie hoch der Schaden der Geschäftstreibenden ist, lässt sich nicht klar sagen. Etwa 2000 Euro habe sein Geschäft am Donnerstag verloren, schätzte Hesterberg. "Der Tag war ein kompletter Ausfall." Zwar konnten die Geschäfte und Restaurants nach der Entwarnung wieder öffnen, doch Kunden seien kaum gekommen. "Das war hier eine Geisterstadt", berichtete Hesterberg.

Er habe einerseits Mitgefühl mit den Eltern des Teenagers, der über die Folgen seiner Tat wohl nicht nachgedacht habe, meinte Hesterberg. Schadenersatz will er trotzdem fordern. "Es geht mir auch um die Nachahmergefahr, die der Vorfall birgt."

Der Umsatz des gesamten Tages fehlt auch dem italienischen Restaurant "Taverna da Vinci". Als die Entwarnung der Polizei kam, sei es für die Küche schon zu spät gewesen, die fehlende Vorbereitungszeit noch nachzuholen, erzählte Inhaber Berat Haskaj. Das Restaurant blieb geschlossen. Kosten für Personal und Miete fielen trotzdem an: 700 Euro.

Klimahaus kann Schaden noch nicht beziffern

"Feuer, Diebstahl oder Unwetter deckt unsere Versicherung ab, aber eine Bombendrohung nicht", sagte Haskaj. Er weiß noch nicht, ob er Schadenersatz fordern wird. "Ich muss mich erst mit meinem Anwalt besprechen, ob sich das lohnt."

"Ich denke nicht, dass sich das lohnt", sagte Ingo Kirchhoff, der den Laden "Whiskey & More" betreibt. Er findet es ärgerlich, dass wegen eines Anrufs so viele geschädigt wurden. Andererseits sind er und seine Mitarbeiterin, die Dienst am Donnerstag hatte, einfach nur froh, dass nichts passiert ist.

Das Klimahaus konnte die Höhe der fehlenden Einnahmen durch die Bombendrohung am Freitag noch nicht beziffern. "Nach der Entwarnung konnten wir ab 14.15 Uhr wieder öffnen und es waren noch einige Besucher da", sagte eine Sprecherin. Allerdings bei weitem nicht die erwartete Zahl von mehr als 1000. Über die Ausfälle wolle das Klimahaus zunächst mit seiner Versicherung sprechen, sagte die Sprecherin.