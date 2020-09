Die Ursache für den Brand an der Rembertistraße ist weiter unklar. (Christian Butt)

Zahlreiche Menschen mussten nach dem Brand an der Rembertistraße ihre Wohnungen verlassen. Das Gebäude ist auch am Mittwoch noch nicht wieder bewohnbar gewesen. Die Ermittler suchen laut Polizei weiter nach der Brandursache, die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Doch wo sind die Bewohner des Hochhauses, darunter Familien, untergekommen? Insgesamt handelt es sich laut dem Bremer Sozialressort um 79 Parteien, die in dem vom Feuer betroffenen Haus wohnten.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat laut eigenen Angaben zunächst 54 Personen in der Halle 4 auf dem Messegelände an der Bürgerweide aufgenommen. Davon haben offenbar 40 Menschen auch in dem Veranstaltungsgebäude übernachtet, heißt es von der Hilfsorganisation.

„25 Personen haben sich noch am Dienstag bei uns gemeldet“, sagt Bernd Schneider, Sprecher des Sozialressorts. Acht davon hätten anschließend selbst eine Unterkunft gefunden. Sie seien vermutlich bei Verwandten, Freunden oder Bekannten untergekommen. Ein Ehepaar mit Kindern ist in einer Brandwohnung in Oberneuland untergebracht worden, sieben weitere Personen haben ein Hotel in der Nähe bezogen. Dabei handelt es sich, anders als von Bewohnern vermutet, nicht um ein Schlichthotel. Sechs Personen sind von den Mitarbeitern der Sozialbehörde vorübergehend in einem früheren Seniorenheim in Hastedt beherbergt worden.

Zentrale Fachstelle Wohnen sorgt für Unterbringung

„Die Unterbringung in solchen Fällen ist eine Sozialleistung“, sagt Behördensprecher Schneider. Die Zentrale Fachstelle Wohnen, die zur Behörde gehört, sorge für die Unterbringung, wenn es den Betroffenen aus eigenen Mitteln nicht möglich ist. „Wir halten es für denkbar, dass sich in den kommenden Tagen noch weitere Menschen bei uns melden. Das hängt sicher auch davon ab, wann die einzelnen Wohnungen wieder benutzbar sein werden“, so Schneider.

In dem achtgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude musste nach den Löscharbeiten zuerst das Wasser aus dem Keller wieder abgepumpt werden, teilt Polizeisprecher Nils Matthiesen mit. Für die Brandursachenermittler – Gutachter und Schachverständige – gestaltete sich die Situation etwas schwierig, weil ein großer Bereich des Kellers vom Feuer betroffen gewesen sei.