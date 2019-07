Die Feuerwehr rät, die Fenster wegen des starken Rauchs zu schließen. (Christian Butt)

Nach einem Brand in einer Kita in Bremerhaven-Lehe hat die Polizei nun mitgeteilt, dass die Brandursache festgestellt sei. "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" sei das Abflammen von Unkraut für das Feuer, das zunächst in einem Müllunterstand ausgebrochen war, verantwortlich. Bei den Arbeiten wurde in einem Abstellschuppen unbemerkt Holz in Brand gesetzt. (jfj)