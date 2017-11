Zwei Autofahrer wurden schwer verletzt. (dpa)

Eine 90-Jährige war Anfang November in ihrer Wohnung von einem Mann überfallen und verletzt worden. Sie war gerade vom Einkaufen zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zurückgekehrt, als sie von einem Mann in ihre Wohnung gedrängt und niedergeschlagen wurde. Als sie um Hilfe schrie, flüchtete der Mann. Die Frau musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hatte daraufhin mit Flugblättern nach Zeugen gesucht. Diese Suche blieb erfolglos, dafür konnte jedoch bei kriminaltechnischen Untersuchungen DNA-Material an der Kleidung der Seniorin gesichert werden. Dieses ist nun ausgewertet und ein 62-Jähriger als Täter identifiziert. Wie die Polizei mitteilt, war er bereits zuvor mit ähnlich gelagerten Eigentums- und Gewaltdelikten aufgefallen.

Unter anderem kann ihm durch den DNA-Abgleich eine weitere Raubtat zum Nachteil einer damals 92-Jährigen nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft Bremen beantragte einen Untersuchungshaftbefehl, der vom Amtsgericht erlassen und von der Polizei vollstreckt wurde. (wk)