Joanna wohnt mit ihrer Familie nun in einem der Kampa-Häuser in Oberneuland. Für wie lange, ist unklar. (Frank Thomas Koch)

Den Feuerlöscher stellt sie nun jeden Abend direkt ans Fußende ihres Bettes. Anders kann Joanna (Nachname der Redaktion bekannt) seit zwei Wochen nicht mehr einschlafen – wobei, richtig gut schläft sie auch mit dem Wissen, dass er da steht, nicht. Denn es ist nicht ihr Bett, in dem sie liegt, es ist nicht ihr Schlafzimmer, es ist nicht ihre Wohnung. Die 35-Jährige ist eine der Bewohnerinnen des Hauses Rembertistraße 76, in dem vor zwei Wochen nachts ein Feuer im Keller ausgebrochen war. Das Gebäude ist nach dem Brand noch nicht wieder freigegeben, deshalb lebt Joanna mit ihren beiden Söhnen, anderthalb und 15 Jahre alt, im Moment in einem der „Kampa-Häuser“, die in den 1990er- Jahren für Flüchtlinge aufgestellt worden waren, in Oberneuland.

Die Unterkunft hat ihnen die Zentrale Fachstelle für Wohnen besorgt, am Morgen nach der Feuernacht. „Wir waren von den Untersuchungen im Krankenhaus zurück und hatten uns mit Kaffee und Brötchen in den Park beim Elefanten am Bahnhof gesetzt, als der Anruf kam, dass wir den Schlüssel abholen können“, sagt Joanna. „Das ging wirklich sehr schnell. Und mir ist auch klar, dass wir mit dem Haus absolut das Gelbe vom Ei erwischt haben.“ Das „aber“ klingt trotzdem hörbar mit – die Mutter kämpft mit ihren Gefühlen. Wut, Trauer, der Schock, der auch 14 Tage nach dem Brand noch nicht ganz verarbeitet ist. Die Feuerwehrleute hatten sie und die Söhne über den Balkon aus der Wohnung im dritten Stock geholt, weil sie wegen des dichten Rauchs nicht mehr durchs Treppenhaus ins Freie konnten. „Wir saßen eine Dreiviertelstunde fest“, erinnert sich Joanna. Irgendwann sei sie panisch geworden, als immer mehr Rauch in die Wohnung drang. „Die Rettung ist dann gut gelaufen, und ich danke auch noch mal allen, die uns geholfen haben“, sagt sie. Aber die Angst, eingeschlossen zu sein, nicht fliehen zu können, die habe sie immer noch.

„Ich möchte nur mein altes Leben zurückhaben“

Immerhin: Die Familie ist bis auf leichte Rauchvergiftungserscheinungen unverletzt geblieben. Auch die beiden Ratten der Familie, die nun in ihrem Behelfskäfig auf einem umgedrehten Stuhl in der Küche in Oberneuland umherhuschen, und die beiden schwarzen Katzen, die sich im Obergeschoss aneinanderkuscheln, haben überlebt. „Aber irgendwie ist gerade alles trotzdem doof“, sagt Joanna. „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich möchte nur mein altes Leben zurückhaben.“ Wann das sein wird? Unklar. Noch laufen Tests, wie stark die Wohnungen mit Schadstoffen durch den Rauch belastet sind. „Das ist das, was man uns gesagt hat. Und dass wir abwarten müssen.“ Auf Nachfrage des ­WESER-KURIER konnte die Strabag, die die Immobilie im Auftrag einer Fondsgesellschaft bewirtschaftet, zunächst keine weiteren Details zum zeitlichen Ablauf nennen.

Zwei Mal, erzählt die gelernte Altenpflegerin, habe sie bislang in ihre Wohnung gedurft. Wenige Minuten nur, um das Nötigste zu holen, ein paar Kleidungsstücke und Schulsachen des Älteren. Und den Fernseher. „Ohne den geht es nicht“, sagt Joanna, „ich muss mich wenigstens abends ein bisschen ablenken.“ Ihre Tage sind von der Sorge um ihre Einrichtung bestimmt. „In der Wohnung sieht es aus, als ob wir zehn Jahre stark geraucht hätten, die Wände sind gelb, alles stinkt. Dabei hatten wir gerade alles gestrichen, es uns so richtig muckelig gemacht.“ Ob die Möbel noch zu gebrauchen sind, wenn sie irgendwann zurückkann auf ihre 47 Quadratmeter, weiß Joanna nicht. Und auch nicht, wer neue bezahlt, wenn das nicht der Fall sein sollte. Sie lebt im Moment von staatlicher Unterstützung. Eine Hausratsversicherung sei da nicht drin gewesen, sagt sie. „Ich hatte zuletzt 200 Euro beiseite gelegt, die gehen jetzt für Kleinigkeiten drauf, die ich für die Übergangswohnung kaufen muss.“

Vom nahe gelegenen Kinderheim hat die Familie Spielsachen, Kleidung und Handtücher bekommen, auch Joannas Opa hat ihnen vor dem Umzug ins Pflegeheim ein wenig Hausrat überlassen. Die Klasse ihres älteren Sohnes stelle gerade eine Spendensammlung auf die Beine, erzählt die dunkelhaarige Frau. Die Nachbarn in Oberneuland standen am ersten Abend mit Essen vor der Tür. Alles lieb gemeinte Gesten, das weiß Joanna, aber die Unsicherheit und die Hilflosigkeit nehmen können sie ihr nicht. Wie lange müssen sie und die Kinder ein Leben im Provisorium führen, in einem Stadtteil weit entfernt von ihrem normalen Alltag, von Freunden, Bekannten, den gewohnten Nachbarn? „Sitzen wir Weihnachten immer noch hier?“, das frage sie sich. Das Haus an sich – wirklich okay, neuerdings spielen die Jungs sogar draußen in einem Garten, das ging an der Rembertistraße nicht. „Aber es ist eben nicht unseres.“

Worüber sich die junge Frau ebenfalls Gedanken macht: Hätte das Feuer vermieden werden können? Aus Joannas Sicht: ja. „Die Haustür war über Wochen schon abends nicht geschlossen. Und meiner Meinung nach war auch der Brandschutz im Haus unzureichend“, sagt sie. Eine Sprinkleranlage im Keller zum Beispiel sei ihr nie aufgefallen, die Fenster auf ihrem Etagenflur nicht kippbar gewesen. „Ich habe auch schon Mist gebaut in meinem Leben, aber da wusste ich wenigstens immer, dass ich selbst schuld bin.“

Zur Sache

Ursache weiter unklar

Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin zur Ursache des Feuers im Keller der Rembertistraße 76, das das Gebäude in der Nacht zum 15. September unbewohnbar gemacht hatte. Einen technischen Defekt hatten die Ermittler bereits wenige Tage nach dem Brand ausgeschlossen. Ob es Brandstiftung war oder nicht, sei aber noch nicht klar, erklärt Polizeisprecher Nils Matthiesen. „Die Spurenauswertung und die Vernehmung der Zeugen dauert noch an.“ Wann Ergebnisse zu erwarten sind, ist unklar.

Insgesamt hatten zum Zeitpunkt des Feuers 54 Menschen in dem achtstöckigen Haus gewohnt. Einige von ihnen konnten wie Joanna und ihre Familie nicht bei Angehörigen oder Partnern unterkommen und warten wie sie in Übergangswohnungen darauf, zurückkehren zu können. „Insgesamt sind im Moment knapp 30 Menschen von uns untergebracht worden“, sagt Bernd Schneider, Sprecher der Senatorin für Soziales. Zehn von ihnen wohnen in einem Flügel eines Seniorenheims in Huchting, die anderen sind laut dem Sprecher in Hotelzimmern untergebracht.