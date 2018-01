Bereits vor der Explosion wurden Wände des Hauses beschmiert. (Christina Kuhaupt)

Nach der Explosion eines Sprengsatzes in der Haifastraße im Arsten in der Nacht zum vergangenen Sonntag hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe ein selbstgebauter Sprengsatz die Explosion herbeigeführt, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Explosion laufen noch, derzeit geht man aber nicht von einer politisch motivierten Tat aus.

Mehr zum Thema Nach Sprengsatz-Explosion: Hausbewohner in Angst Ein Sprengsatz mit Schrauben ist in der Nacht zu Sonntag in einem Arstener Neubaugebiet explodiert. ... mehr »

Die Bombe war in der Nacht zum Sonntag um kurz nach ein Uhr in einem neugebauten Reihenhauskomplex explodiert. Der mit Schrauben gefüllte Sprengsatz soll auf einer der Trennwände der Terrasse hinter dem Haus explodiert sein. Ein Teil der Schrauben bohrte sich einem Anwohner zufolge bis in die Fassade. (wk)