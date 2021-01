Im Reinraum des Raumfahrtunternehmens OHB System in Bremen montieren Techniker im Frühjahr 2016 die kreisrunde Antenne auf den Galileo-Satelliten. Den Zuschlag für den Bau der neuen Generation haben jedoch zwei andere Firmen bekommen (Ingo Wagner / dpa)

Nach der Niederlage bei der Ausschreibung für die neue Generation der Galileo-Navigationssatelliten will der Bremer Raumfahrtkonzern OHB die Mitarbeiter möglichst für andere Projekte einsetzen. „Wir müssen jetzt unsere Kosten senken und haben in den entsprechenden Abteilungen auch einen Personalüberhang“, sagte Vorstandschef Marco Fuchs der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir viele Mitarbeiter in anderen Projekten einsetzen können.“ Derzeit arbeiten dem Bericht zufolge rund 120 der etwa 3000 Mitarbeiter des Unternehmens am Galileo-Projekt. Wie es mit ihnen weitergeht, ist demnach noch offen.

Galileo-Projekt: Zuschlag für Airbus und Thales Alenia Space

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hatte OHB im Namen der EU-Kommission darüber informiert, dass das Angebot der OHB Systems AG nicht erfolgreich war. Stattdessen bekamen der deutsch-französische Airbus-Konzern und die italienisch-französische Thales Alenia Space den Zuschlag, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. „Dass wir jetzt aus dem Projekt ausscheiden, ist ein großer Misserfolg“, sagte Fuchs. Er gab zu, dass eigene Fehler eine Rolle gespielt haben dürften. „Vielleicht sind wir ein bisschen zu selbstsicher und bequem geworden, das kann ich nicht ausschließen. Aber im Moment stehen wir in der Analyse noch ganz am Anfang.“

Mehr zum Thema Galileo-Satelliten Galileo-Auftrag geht nicht an Bremer Raumfahrtkonzern OHB Bei der Vergabe für den Bau der zweiten Generation der Galileo-Satelliten fürs europäische Navigationssystem mit einem Volumen von einer Milliarde Euro ist der Bremer ... mehr »

Künftig setzt OHB auf Geschäfte mit privaten kommerziellen Anbietern. „Dieser Prozess wird sich jetzt beschleunigen“, sagte Fuchs der Zeitung. „Wir hätten natürlich gern Galileo gewonnen, aber die Möglichkeiten im kommerziellen Geschäft sind jetzt da – und wir werden sie nutzen.“ Dazu zählt beispielsweise der Aufbau riesiger Konstellationen von Internetsatelliten.