Der Verkehr auf der Osterholzer Heerstraße ist wieder freigegeben worden. (Christian Hasemann)

Bei Bauarbeiten ist am frühen Nachmittag in der Straße Große Laake in Ellenerbrok-Schevemoor eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es zu einem „massiven Gasaustritt.“ Der Strom im gesamten Straßenzug wurde daraufhin abgestellt, was nach Auskunft der swb rund 100 Haushalte betrifft.

Ein Kindergarten sowie das Ortsamt und das ebenfalls in der Nähe der Schadstelle befindliche Polizeirevier wurden evakuiert.

Das Leck in der 100 Millimeter durchmessenden Gasleitung sei inzwischen abgedichtet, erläuterte swb-Sprecherin Angela Dittmer gegenüber dem WESER-KURIER. Für die nötigen Reparaturarbeiten wurde der Bereich zunächst weiträumig abgesperrt. Gegen 17 Uhr gab die Polizei den Verkehr auf der Osterholzer Heerstraße wieder frei. Die Inbetriebnahme von Motoren und Elektrogeräten ist in dem Bereich um die Schadstelle vorsorglich verboten.

+++ Der Artikel wurde um 17.15 Uhr aktualisiert +++