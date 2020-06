Auch Karstadt Sports in der Sögestraße wird geschlossen. (Christina Kuhaupt)

Die Lage ist dramatisch schlecht in der Bremer Innenstadt. Eine Hiobsbotschaft jagt die andere, weswegen der Senat jetzt die Initiative ergreift und zu einem Innenstadt-Gipfel einlädt. Das hat Senatssprecher Christian Dohle am Mittwoch mitgeteilt.

Beteiligt sein sollen neben Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) die Ressorts Wirtschaft, Bau und Finanzen, sämtliche Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft, die Kammern und Gewerkschaften, die City-Initiative der Kaufleute und weitere Akteure, die in der Innenstadt eine Rolle spielen. Einen Termin gibt es für den Gipfel nach Angaben von Dohle noch nicht. Klar sei aber, dass damit nicht lange gewartet werden dürfe.

Am Mittwoch hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass die Textilkette Zara ihre Filiale in der Obernstraße schließt. Vorher war bereits das Aus von Galeria Kaufhof an der Lloydpassage bekannt geworden. Voraussichtlich am 31. Oktober soll dort Schluss sein. Auch Karstadt Sports an der Ecke Sögestraße/Lloydpassage steht dieses Schicksal bevor, wenn Berichte der Funke Mediengruppe zutreffen. Darüber hinaus gibt es in der Bremer City etliche Leerstände. Unsicherheit schaffen auch die stockenden Innenstadtpläne des Unternehmers Kurt Zech, der unter anderem das Parkhaus Mitte abreißen will.