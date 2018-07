Die Polizei musste Verstärkung rufen. (Björn Hake)

Am Dienstagnachmittag ist in Bremen-Huchting die Leiche eines 26-jährigen Mannes in einer Parzelle nahe des Sodenmattsees von Verwandten des Toten gefunden worden. Als die Polizei den Ort des Leichenfundes absperren wollte, umringten und bedrohten die Mitglieder der Familie die Beamten. Die Polizei berichtet, dass einer der Männer auch ein Messer zog. Des Weiteren ignorierten die "zahlenmäßig überlegenen" Verwandten die Absperrung der Polizei, betraten den Tatort und vernichteten, so die Beamten, dabei Spuren und Beweismittel.

Anfänglich noch zehn befanden sich zwischenzeitlich bis zu 70 Personen aus der Familie und deren Umfeld am Tatort. Mit Hilfe von Verstärkung durch Spezialeinsatzkräfte und dem Androhen von Schusswaffengebrauch wurde die Situation unter Kontrolle gebracht, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ein 28-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn und einige der Familienmitglieder wird wegen Widerstands gegen die Beamten ermittelt. Der gefundene 26-Jährige hat augenscheinlich Selbstmord begangen. (hee)