Die Polizistin war Ende Mai von einem 24-Jährigen in einem Zug im Flensburger Bahnhof angegriffen worden. (dpa)

Die Polizistin, die Ende Mai in einem Zug in Flensburg einen Messerangreifer erschossen hat, hat erstmals ausgesagt. Sie habe im Wesentlichen die Angaben der anderen Zeugen bestätigt, sagte Staatsanwalt Axel Schmidt am Donnerstag. Es habe aber bisher ein Zeitfenster während des Angriffs gegeben, wo unklar war, wo sich die Polizistin aufgehalten habe. Der 35-Jährige, der der Beamtin zur Hilfe geeilt war, hatte sie seinen Angaben zufolge zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Diese Lücke habe die Polizistin mit ihrer Aussage gefüllt. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" (Donnerstag) darüber berichtet.

Mehr zum Thema Messerangriff in Flensburg Bremer Polizistin erschoss Zug-Angreifer Die Polizistin, die den Flensburger Zug-Angreifer niederschoss, stammt aus Bremen. Der Mann war ... mehr »

Ein 24 Jahre alter Mann aus Eritrea hatte die Beamtin aus Bremen mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt, als sie beim Halt in Flensburg zur Ausgangstür gehen wollte. Ein 35 Jahre alter Mitreisender aus Köln hatte ausgesagt, Hilferufe gehört und den Angreifer weggezogen zu haben. Ihrer eigenen Aussage zufolge habe die Beamtin den Helfer gar nicht wahrgenommen, sondern gedacht, sich selbst befreit zu haben, sagte Schmidt.

Sie habe dann den Waggon verlassen und eine Mitreisende gebeten, die Polizei zu informieren. Anschließend sei sie zurückgekehrt und habe bemerkt, dass der 24-Jährige und der Kölner kämpften. Sie habe ausgesagt, ihre Waffe gebraucht zu haben, um den 35-Jährigen zu schützen, sagte Schmidt. Er sei aus ihrer Sicht konkret bedroht gewesen. Der Mann wurde von dem Angreifer schwer verletzt.

Mehr zum Thema Messerattacke in Flensburg 24-Jähriger soll Bremer Polizistin zuerst angegriffen haben Nach der Vernehmung von Zeugen gibt es neue Erkenntnisse zu dem Messerangriff in einem Zug in ... mehr »

Die Beamtin, die nicht dienstlich unterwegs war, aber ihre Uniform trug, hatte den 24-Jährigen mit ihrer Dienstwaffe erschossen. Es wird geprüft, ob Nothilfe vorlag. Das Motiv der Messerattacke ist unklar, einen islamistischen Hintergrund schlossen die Ermittler aus. Der 24-Jährige war 2015 nach Deutschland eingereist und hatte eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Er wohnte in Nordrhein-Westfalen. (dpa)