Hat ihr Leben gründlich entschleunigt: Judith Hinkelmann, die frühere Sängerin der Popgruppe „Mr. President“ (mit ihrer Band im Jahr 1997 und heute mit ihrem Pferd). (Fabian Wilking)

Die Neunziger sind zurück. Viele Radiostationen mischen in ihre Musikauswahl verstärkt den Sound dieses Jahrzehnts. Der deutsche Beitrag dazu kam zum Teil aus Bremen – in Gestalt der Popgruppe „Mr. President“. Die beiden Gründungsmitglieder Judith Hinkelmann alias T-Seven und Daniela Haak (Lady Danii) stammen aus der Hansestadt, und zumindest Judith Hinkelmann ist Bremen treu geblieben, selbst wenn sie ihren Wohnsitz inzwischen ein paar Kilometer außerhalb hat, im Ritterhuder Ortsteil Stendorf.

Immer wieder berichtete der WESER-­KURIER über „Mr. President“. Mit der Schlagzeile „Poppiger Zauber“ kündigte die Musikredaktion einen Auftritt der Gruppe im Aladin oder an oder beschrieb das neue Album als „Streifzug cooler Nachtfalter“. Die Lokalredaktion ging am 29. März 1997 der Frage nach, wieso die Bremer Band Gesangsunterricht benötige. Auch über Hinkelmanns Solokarriere berichtete unsere Zeitung „T-Seven meldet sich zurück – mit ihrem Freund und einer CD.“

Waren in den 90er Stars: Die Mitglieder der Gruppe "Mr. President". (WEA)

T-Seven war noch nicht mal volljährig, als „Mr. President“ durchstartete. 1995 gab es eine erste Goldene Schallplatte für den Hit „Up‘n Away“, danach ging es Schlag auf Schlag. Mit ihrem Eurodance-Sound trafen die Gruppe und ihre Produzenten den Geschmack der Zeit, auch außerhalb Deutschlands war man erfolgreich. Doch der Glamour der Konzerte, Shows und Fernsehauftritte, vor allem aber das permanente Auf-Achse-Sein hatte seinen Preis. „Wir reden hier von Musikindustrie – mit Betonung auf Industrie“, sagt Judith Hinkelmann in der Rückschau. „Wir waren ständig unterwegs, manchmal wusste ich gar nicht, von welchem Land aus ich gerade mit meiner Mutter telefonierte. Das schlauchte auch körperlich.“

Solo-Versuche

Ein paar Jahre lang zahlte T-Seven diesen Tribut an die Karriere gern, dann nur noch widerwillig, auch weil kein Abbiegen von der eingefahrenen musikalischen Erfolgsspur in neue Gefilde möglich schien. Die heute 43-Jährige erinnert sich an eine Preisverleihung. „Da sah ich mehrere Musiker, die sich weiterentwickelt hatten und wirklich tolle Dinge machten, während ich zum tausendsten Mal ,Simbaleo‘ singen musste.“ Anfang 2000 sprang die Bremerin vom Hamsterrad ab. Der Erfolg der anschließenden Solo-Projekte blieb überschaubar.

Und dann? Es gibt genügend Beispiele für Künstler, die den Abschied von der großen Bühne nicht wirklich verarbeiten und Schwierigkeiten haben, wieder im normalen Leben Fuß zu fassen. Judith Hinkelmann vermittelt einen anderen Eindruck. Das verdankt sie wohl nicht zuletzt einer Konstante in ihrem Leben: dem Pferdesport. Schon als Kind verbrachte sie viel Zeit im Sattel. Auch während der musikalischen Karriere suchte sie – wann immer sich Gelegenheit bot – Entspannung in der Reiterei. „Pferdescheiße erdet“, findet T-Seven. Sie erwarb einen Trainerschein und spezialisierte sich darauf, Kommunikationsstörungen zwischen Pferdebesitzern und ihren Tieren zu analysieren und zu beheben. Nebenbei moderiert sie Radiosendungen bei Energy Bremen und erteilt Gesangsunterricht. Bis die Corona-Pandemie diese Möglichkeiten einschränkte, bestritt sie auch kleinere Konzerte mit dem Gitarristen Volkmar Dittmer. Unplugged präsentierte sie dabei unter anderem Erfolge von „Mr. President“ in unerwarteten Arrangements. Befreie man die Stücke vom stampfenden Eurobeat-Groove, zeige sich die Qualität mancher dieser Kompositionen, findet die Sängerin.