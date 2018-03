Nach den kalten Osterfeiertagen soll es ab Dienstag deutlich wärmer werden. (dpa)

Nach einem ausgesprochen unfreundlichen Osterwetter startet die neue Woche mit einem Wetterumschwung. Nachdem bereits am Montag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) das Thermometer in Bremen auf acht Grad steigen soll, erwartet der DWD ab Dienstag zweistellige Temperaturen. Nach einem kühlen Tagesbeginn erwarten die Meteorologen Höchstwerte um die 16 Grad, jedoch auch wieder einiges an Regen. Auch den Rest der Woche bleibt es warm in Bremen, gegen Ende der Woche soll es zudem sonnig bei bis zu 18 Grad werden.

Für viele Bremer könnte das ein Ausgleich für den zu kalten März geben. Mit durchschnittlich 3 Grad lag der Monatsmittelwert 1,1 Grad unter dem langjährigen Mittel, teilte der DWD mit. Dafür gab es im März mit 120 Sonnenstunden rund 18 Stunden mehr als in den Jahren zuvor. Zeitgleich war Bremen mit einem Niederschlag von 30 Litern pro Quadratmeter (Langjähriges Mittel: 51) das trockenste Bundesland.