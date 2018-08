Ein 22-Jähriger wurde von der Polizei festgenommen (Björn Hake)

Erneut endete in Bremen ein an sich alltägliches Geschehen mit schweren Kopfverletzungen und der Einweisung eines Mannes in ein Bremer Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei fuhren zwei 19-jährige Männer am Donnerstag um kurz nach Mitternacht auf dem Radweg der Ludwig-Roselius-Allee in der Vahr. Dabei mussten sie laut Polizei einem Auto ausweichen, das verbotswidrig auf Rad- und Gehweg parkte. Beim Passieren des Wagens habe einer der Radler so getan, als wenn er auf das Fahrzeug spucken würde. Daraufhin sprangen die Insassen aus dem Pkw und rannten hinter den Radlern her.

Den vermeintlichen Spucker erwischten sie nicht, dafür aber seinen Begleiter, auf den sie einschlugen. Als dieser das Kennzeichen des Autos fotografierte, forderten die Angreifer unter Androhung weiterer Gewalt die Herausgabe des Handys von ihm, heißt es weiter in der Polizeimeldung. Dann jedoch ließen die Männer von ihm ab und fuhren ohne das Telefon davon. Der 19-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Einsatzkräfte führten schnell zum Erfolg. Über das Kennzeichen konnte der Fahrzeughalter ermittelt werden. An dessen Wohnort konnte ein 22 Jahre alter Verdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu seinem Mittäter dauern an. Zudem überprüft die Polizei, dem 22-Jährigen die Fahrerlaubnis zu entziehen. (mic)

++ Diese Meldung wurde um 15.14 Uhr aktualisiert. ++