Ein 22-Jähriger wurde von der Polizei festgenommen (Björn Hake)

Ein auf einem Rad- und Gehweg geparktes Auto sowie ein angetäuschtes Spucken haben in der Nacht zum Donnerstag zu einer größeren Auseinandersetzung an der Ludwig-Roselius-Allee in Bremen-Vahr gesorgt.

Zwei 19 Jahre alte Radfahrer waren nach Angaben der Polizei auf dem Radweg unterwegs und mussten einem regelwidrig auf dem Radweg geparkten Auto ausweichen. Aus Ärger darüber täuschte einer der 19-Jährigen ein Spucken auf das Auto an. Den beiden Autoinsassen gefiel das gar nicht: Sie verfolgten die beiden Radfahrer kurzerhand, bekamen aber nur den anderen 19-Jährigen zu fassen. Sie schlugen auf den Radfahrer ein, der mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Nachdem sein 19 Jahre alter Begleiter das Kennzeichen des Autos fotografierte, forderten die beiden Autoinsassen unter Androhung von Gewalt die Herausgabe des Handys, ließen dann aber vom 19-Jährigen ab und fuhren davon. Die Ermittlungen der Polizei führten schnell zum Erfolg: Ein 22-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu seinem Mittäter dauern noch an. (sei)