Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Täter. (Polizei Bremen)

Ein Unbekannter hat am Montag, 28. Oktober, versucht einen Kiosk im Bremer Stadtteil Walle zu überfallen und dabei einem Angestellten verletzt. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Täter.

Der Räuber wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und ist um die 1,60 Meter groß und schmächtig. Er trug eine dunkle Jacke mit heller Kapuze, eine Jeanshose und sprach Deutsch mit Akzent. Sein Gesicht war mit einer weißen Maske aus Plastik bedeckt. Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 38 88.

Ein überaus mutiger Angestellter hatte den Überfall in Bremen-Walle verhindert. Der maskierter Mann betrat gegen 20 Uhr den Kiosk in der Gutenbergstraße und verlangte Bargeld. Dabei bedrohte er den Mitarbeiter mit einem Messer. Dieser weigerte sich, woraufhin der Unbekannte in seine Richtung stach und ihn leicht am Bauch verletzte. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute. (par)