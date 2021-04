Einen größeren Polizeieinsatz gab es in Sebaldsbrück. (Friso Gentsch/dpa)

Zu einem größeren Polizeieinsatz in Sebaldsbrück ist es am Sonnabendabend gekommen, nachdem ein 32-jähriger Mann nach einer Ruhestörung zwei Polizisten beleidigt, bedroht und angegriffen hatte. Ein weiterer Mann und zwei Frauen versuchten, seine Festnahme zu verhindern und beleidigten und bedrohten die Beamten ebenfalls, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Gegen 22.45 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung in die Saarstraße gerufen worden, weil dort nach Polizeiangaben in einer Wohnung lautstark gefeiert und gestritten wurde. Als der 32-Jährige die beiden Polizisten erblickt habe, habe er sie sofort beleidigt und bedroht. Die Beamten fixierten ihn am Boden, nachdem er einem Polizisten ins Gesicht gefasst habe. Daraufhin sei die gesamte Gruppe aggressiv geworden, und die Einsatzkräfte riefen Verstärkung.

Auf der Straße habe der 32-Jährige die Polizisten weiter bedroht und sich massiv gegen seine Festnahme gewehrt. Der Mann und die restliche Gruppe wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Den 32-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Gegen den anderen Mann fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen Bedrohung sowie gegen ihn und die beiden Frauen eine Strafanzeige wegen versuchter Gefangenenbefreiung.