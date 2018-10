Die Polizei fahndet nach dem 52 Jahre alten Mehmet Mert. (Polizei Bremen)

Zwei Tage nach der Schießerei in einer Gaststätte an der Arberger Heerstraße fahndet die Polizei nach dem 52 Jahre alten Mehmet Mert. Der Türke wird verdächtigt am Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr nach einem Streit einen 47-Jährigen Mann niedergeschossen zu haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Der 52 Jahre alte Mert soll laut Polizei rund 1,75 Meter groß sein und trägt aktuell eine Brille. Er hat eine schlanke Figur und Tätowierungen an den Unterarmen, unter anderem ein Herz und ein Tier. Die Polizei warnt davor, den mutmaßlichen Täter bei Antreffen festzuhalten oder anzusprechen. "Bitte wählen Sie dann den Notruf", erklärte ein Polizeisprecher. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen. Für Hinweise, die zur Festnahme des Gesuchten führen, haben Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt. (sei)