Die Prügelei fand in einem Club auf der Reeperbahn in Hamburg statt. (Symbolbild) (Axel Heimken/dpa)

Am Sonntag hatte es in Hamburg in einem Club auf der Reeperbahn eine Schlägerei gegeben. Dabei wurde ein 21-Jähriger so stark verletzt, dass er seitdem auf einem Auge blind ist. Am Freitag haben Einsatzkräfte der Polizei Hamburg und Bremen einen 32-jährigen Tatverdächtigen in Bremen festgenommen.

Zunächst wurde am Sonntag davon ausgegangen, dass der Mann selbst ein Opfer von Körperverletzung geworden war. Die Ermittlungen ergaben dann, dass der 32-Jährige den 21-Jährigen attackiert hatte. Als die Beamten ihn in seiner Wohnung antrafen, gab er zu, den jungen Mann mit einem Glas verletzt zu haben. Der Verdächtige wird nun einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (hee)